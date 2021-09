En Santa Fe

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, señaló ayer que “estas definiciones que se anunciaron a nivel nacional, entre ellas la no obligatoriedad del uso del tapabocas, requieren de un decreto de nuestra Provincia que las ratifique y esto aún no está".En este sentido, la funcionaria consideró que "cuando se conozca el decreto del Gobierno nacional cada provincia determinará si adhiere o no en los conceptos que crea pertinente" a la vez que recordó que "las medidas anunciadas comienzan desde el 1 de octubre pero es necesario esperar los decretos”.