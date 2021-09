El salario mínimo subirá a $33 mil a partir de febrero

El Consejo del Salario acordó por unanimidad, tras una extensa reunión de cinco horas, una suba del Mínimo Vital y Móvil para llevarlo a $33.000 en febrero próximo, con revisión en marzo, con lo cual ese haber acumulará en el año un 52,7% de incremento. La nueva suba, del 17%, se añade a la actualización del 35% firmada en abril y será en tres etapas: 9% en septiembre ($31.104), 4% en octubre ($32.000) y el restante 3% en febrero ($33.000).

Más tarde, el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la firma del acta acuerdo para un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) junto a representantes de sindicatos y del sector empresario que conforman Consejo del Salario.

El mandatario apuntó que "es un primer paso para recuperar el valor que el salario perdió en los cuatro años del anterior gobierno" y dijo que "la forma de hacerlo es así, con todos los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y de los empresarios".

El Presidente, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se reunió con los titulares de la CGT, Héctor Daer; de la CTA, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, y con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

El incremento, que por primera vez en la historia del Consejo contó con el aval de sus 32 integrantes (representantes del Estado, del sector empresario y de las tres centrales sindicales), alcanza a cerca de 1.100.000 trabajadoras, trabajadores y personas beneficiarias de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, entre otros.

El Presidente sostuvo que "hoy el salario es un poquito más justo" y celebró que "después de tantos desencuentros que nos generó la pandemia pudimos volver a trabajar juntos". "Creo en el diálogo, y aunque no todos pensamos lo mismo, desde la diversidad y el respeto tenemos que lograr cada uno desde su lugar y sus responsabilidades acuerdos como éstos", apuntó Fernández.

Por su parte, Daer resaltó que "este es el camino, y habla de un gran gesto de los empresarios y del Gobierno para sacar a la Argentina adelante". "Dimos un paso adelante en un momento difícil y estamos recuperando posiciones después de la pérdida del poder adquisitivo que hubo luego de 2015", ponderó Yasky, quien también puso de relieve "la unión de las tres centrales obreras" en el marco de este acuerdo.

Peidró reconoció "la ampliación de la participación sindical en la búsqueda de soluciones" y valoró que "en estos tiempos, después de la pandemia, que hayamos dado este paso fundamental".

Por su parte, Funes de Rioja destacó que "esta Argentina inclusiva y productiva tiene que salir de la pandemia fortalecida en el diálogo social y en el logro de objetivos" y destacó que "no queremos un país de pobres, lo reafirmamos como sector empresario".

El nuevo esquema establece que el SMVM ascienda a 31.104 pesos para septiembre, es decir una suba del 9 por ciento; a 31.938 pesos para octubre (incremento del 4 por ciento), y a 32.616 pesos en febrero de 2022 (3 por ciento de aumento).

De ese modo, el SMVM entre marzo de 2021 y marzo de 2022 experimentará un aumento del 52,7 por ciento y se incrementará más de 10 puntos porcentuales en términos reales durante el corriente año, en línea con el objetivo prioritario del Gobierno nacional de mejorar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores.

Moroni destacó que "es la primera vez en donde los 32 votos son favorables". "El diálogo social y la concertación pueden hacer llegar a un acuerdo de este tipo, el Consejo está compuesto por 32 miembros, y la resolución fue por unanimidad para el incremento del salario mínimo de 52,7 puntos", dijo Moroni en la conferencia de prensa que ofreció en la Rosada para comunicar el acuerdo, junto al flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur. Y agregó: "Estamos cumpliendo con la palabra del presidente Alberto Fernández para que los salarios le ganen a la inflación".

Por su parte, Manzur sostuvo que "en este acuerdo tripartito lo que hay que destacar es que no tiene que ver con un hecho aislado sino que es fruto de un trabajo de mucho tiempo con varias reuniones". "Acá hay que destacar el consenso de los 32 miembros que dieron su aprobación para este nuevo monto que se asignó para el Salario Mínimo, Vital y Móvil", remarcó.