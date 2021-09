Unión jugará el sábado de local y miércoles en Córdoba

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer el programa de la fecha 24 del Federal A, que se jugará entre viernes y sábado porque luego, la jornada 25, se disputará entre semana. Unión de Sunchales recibirá el sábado a las 16.30 a Chaco For Ever, con el arbitraje de Fernando Marcos (Bahía Blanca), intentando recuperarse de la derrota del domingo en Salta ante Central Norte. Luego, el miércoles 29 a las 15 visitará al -actualmente- uno de los líderes, Racing de Córdoba, con el contralor de Guillermo González (Resistencia).Este es el programa de la Zona B para el fin de semana:Viernes 24, a las 20.30 Sportivo Belgrano de San Francisco-Douglas Haig de Pergamino; Nelson Bejas (Tucumán).Sábado 25: a las 15.30 Gimnasia y Tiro de Salta-Boca Unidos de Corrientes; Guillermo González (Resistencia); Crucero del Norte de Posadas-Central Norte de Salta; Alvaro Carranza (Villa María); Sarmiento de Resistencia-Sportivo Las Parejas; Francisco Acosta (Santiago del Estero); Defensores de Pronunciamiento-Gimnasia de Concepción del Uruguay; Gastón Monsón Brizuela (Río Tercero); a las 16.00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Racing de Córdoba; Enzo Silvestre (Santa Fe); a las 16.30 Unión de Sunchales-Chaco For Ever; Fernando Marcos (Bahía Blanca). Libre: Juventud Unida de Gualeguaychú.