Cómo esperan los clubes la vuelta del público

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Los clubes de la Liga Profesional se preparan para el regreso del público a los estadios luego de la confirmación del Gobierno nacional, que informó que será a partir del 1° de octubre con un aforo del 50 por ciento. Horacio Arreceygor, mandatario de San Lorenzo, explicó los detalles de lo que planea el club de Boedo: "Estamos trabajando en una aplicación para que el socio pueda hacer las cosas desde el celular, hacer trámites institucionales y anotarse para el ingreso a la cancha. La semana que viene la vamos a tener lista y la presentaremos".

En ese sentido, continuó: "Hicimos un ranking en donde primero están los abonados que tenían pago antes de la pandemia y a los que les debemos su participación. Después están los socios al día que hayan ido a la cancha en los últimos dos años".

"Creemos que no vamos a tener mayores problemas porque nuestro primer partido es con Colón un lunes a las 16:00, vamos a tener capacidad para cerca de 20 mil personas. Sabemos que el hincha de San Lorenzo deja todo y va a ir igual, así que vamos a llenar esa capacidad", prosiguió.

"La expectativa de un 50 por ciento me parece muy bien, porque incrementa mucho más la cantidad de gente en los estadios", opinó a su vez el presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, en diálogo con el programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550.

Y agregó: "Estamos tranquilos con el aforo, los primeros que van a tener prioridad son los socios y ya comenzamos a organizarnos para los próximos días".

Por su parte, David Garzón, mandamás de Huracán, señaló en declaraciones al mismo medio: "Lo que más deseábamos era que vuelva la gente a la cancha, tenemos mucha alegría y ahora estamos organizando todo para informarle a los hinchas". "Nunca viví un partido con público en la cancha desde que estoy como presidente. Creemos que vamos a estar bien con el 50 por ciento", añadió.

Para Mario Leito, mandatario de Atlético Tucumán, el porcentaje "es el que pensaba la dirigencia" porque con un 30 por ciento "no se llegaban a resolver los problemas". Por último, Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, habló con TyC Sports y afirmó: "La prioridad será para los socios, abonados, vitalicios, plenos y semiplenos que estén al día. Si sobra aforo, se venderán entradas".



CÓMO SERÁ LA FECHA 14

Viernes 1 de octubre: 19 Aldosivi – Unión. 21.15: Lanús – Central Córdoba.

Sábado 2 de octubre 13.30: Platense – Patronato. 13.30: Godoy Cruz – Newell’s. 15.45: Huracán – Arsenal. 18.00: Atlético Tucumán – San Lorenzo. 20.15: Vélez – Independiente.

Domingo 3 de octubre: 13.30: Gimnasia – Sarmiento. 13.30: Rosario Central – Argentinos.17.00: River – Boca. 20.15: Racing – Estudiantes.

Lunes 4 de octubre: 18.00: Defensa – Talleres. 20.15: Colón – Banfield.