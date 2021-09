No hubo contagios

Por 5ta vez en el año, la 3ra de manera de consecutiva, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela en las últimas 24 horas, con lo cuál el acumulado desde el inicio de la pandemia sigue siendo el de 14.759, de los cuáles 9 se encuentran activos, 28 son los vecinos que están aislados y 14.430 los recuperados. Además, tampoco se han registrado fallecimientos durante las últimas 2 semanas, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que continúan internados 4 pacientes Covid-19 positivos (13% de ocupación) en UTI y 2 pacientes Covid-19 positivos en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 74 contagios de Covid-19 en el territorio provincial y 10 muertes para un total de 468.579 y 8.460 víctimas fatales.durante la mañana de este martes, la Dirección Regional de Salud dio a conocer que arribaron 5.150 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm para completar esquemas de vacunación contra el coronavirus. Las mismas se asignaron según el siguiente detalle: Rafaela 800 vacunas; San Cristóbal 790; Sunchales 650; Villa Minetti 380 y Frontera 350, entre los principales efectores de la zona.El Ministerio de Salud provincial informó que este martes arribaron al territorio santafesino 19.890 dosis de vacunas Pfizer contra el Covid-19. Inicialmente estarán destinadas a vacunar a personas de 12 a 17 años sin factores de riesgo. En este sentido, la ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó que “esta vacuna tiene una complejidad importante no sólo en la cadena de frío y en el traslado el cual requiere -80º, sino también en la manipulación de la vacuna desde la logística de frío hasta la preparación”. Asimismo, Martorano afirmó que “comenzaremos esta semana en la ciudad de Rosario y en Santa Fe, haciendo las primeras pruebas ya que es la cuarta vacuna que recibimos con una logística diferente”. En cuanto al balance del operativo de vacunación, la ministra destacó que el mismo “es positivo, por el compromiso de los agentes sanitarios en todos los niveles, desde la recepción de las vacunas, el almacenamiento con todos los cuidados pertinentes, hasta la colocación en el brazo de cada santafesino y santafesina. Hay una gran logística, compromiso y un gran trabajo”. También agregó que “el 52% de la población cuenta con el esquema completo y estamos preparados para vacunar 54 mil personas por día como ya lo hemos realizado. Estamos a la espera de vacunas para continuar con este megaoperativo”. Finalmente, la titular de la cartera sanitaria hizo mención a las nuevas medidas anunciadas por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Al respecto, Martorano señaló que “estas definiciones que se anunciaron a nivel nacional requieren de un decreto que las ratifique. Esto aún no está, pero a partir de allí cada provincia determinará si adhiero o no en los conceptos que crea pertinente. Recordemos que comienza desde el 1 de octubre y hay que esperar los decretos”, concluyó.