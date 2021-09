La Provincia firmó convenios con los municipios y comunas del departamento

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, suscribió convenios de Fortalecimiento y/o Creación de Áreas locales de Igualdad, Género y Diversidad con localidades del departamento Castellanos. La actividad tuvo lugar en la plazoleta Centenario de nuestra ciudad. El evento contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; el senador Departamental, Alcides Calvo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; intendentes, presidentes comunales y el equipo de la Oficina de Prevención en Violencia de Género, de la Municipalidad de Rafaela. Cabe destacar, que al mismo tiempo que se realizó la firma de convenios, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se llevó adelante una capacitación sobre Igualdad, Género y Diversidad con los equipos de cada municipio y comuna del departamento Castellanos."POLÍTICAS DE IGUALDAD"Por su parte, Celia Arena manifestó: “Nosotros estamos firmando con municipios y comunas convenios que tienen que ver con un proyecto institucional. A principio de año convocamos a ellos con una instrucción muy clara de nuestro Gobernador a que nos presenten su proyecto. De las 365 localidades, 312 lo hicieron y estamos firmando esos convenios. Los mismos tienen que ver con políticas de igualdad, promoción y/o protección de derechos; de acuerdo a lo que cada una de las localidades nos dijo”. “La cabeza piensa donde los pies pisan, dijo Paulo Freire; por eso, esta necesidad y obligación que nos imponemos de estar en el territorio. Con la pandemia tuvimos esa imposibilidad. Nos comunicamos virtualmente, pero hoy estamos recorriendo y firmando estos convenios, que es concretar el compromiso conjunto de trabajar multinivel en base a lo que la comunidad o autoridad de esa localidad quiere trabajar, y nosotros como Provincia acompañando”; expresó la Ministra. “Nuestra Provincia es muy diversa y grande. Nosotros estratégicamente queremos que cada localidad nos diga qué es lo que quiere trabajar. No creemos en las políticas enlatadas y no tenemos programas que bajamos; tenemos líneas de trabajo y vamos construyendo de acuerdo a las características de cada lugar”; cerró Celia Arena.FORTALECER VÍNCULOSMyriam Villafañe expresó: “Tomando en consideración lo que vamos a realizar, celebro el futuro y celebro que sea extensivo a todas las localidades que se hicieron presentes. Este es un tema que durante muchos años no tuvo relevancia y que desde hace un tiempo, nos sentimos acompañados por el gobierno que preside Omar Perotti”. “Hoy la pandemia parece darnos un respiro, entonces estamos trabajando fuertemente en las acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra Oficina y con este convenio que se va a firmar en esta fecha. Entendemos que no solo tiene que ver con las acciones, sino también con fortalecer el equipo que veníamos teniendo”; agregó. “Hemos hecho mucho en estos tiempos, insisto, a pesar de la pandemia, la cual también nos ha enseñado a poder trabajar desde diferentes ópticas y lugares. Me quiero detener para contarles que el equipo que forma parte de nuestra área es un grupo muy comprometido y que tiene contacto permanente con las áreas ministeriales. Nos han tocado y nos siguen tocando pasar situaciones a diario muy tremendas, donde he visto con mis propios ojos a mis compañeras llorar y padecer la situación que le toca pasar a muchas mujeres, a niñas, niños, adolescentes. Aprovechemos esta instancia que tenemos para poder trabajar fuertemente esta temática. Gracias por el acompañamiento y por fortalecer vínculos. Espero que el resto de las localidades puedan aprovechar esta oportunidad que se nos presenta a todos y todas”; cerró Villafañe.ESTADO PRESENTEEn senador Alcides Calvo expresó: “Hay una fuerte decisión política de un Estado que tiene que estar presente en esta problemática. Como manifestó la Ministra, desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno de Omar Perotti ha tenido una mirada concreta, precisa e intervencionista en cuanto al tema de violencias de género”. “Creo que hay mucho por hacer, es una problemática que nos tiene que preocupar y ocupar; por eso hoy estamos aquí. Es sumamente importante la participación, la capacitación y la formación esta problemática. Quiero agradecer a Celia y a este Gobierno que a sabido reconocer el trabajo en estos temas”; cerró el Senador.SOBRE LOS CONVENIOSEl Ministerio lleva adelante el programa de Fortalecimiento y Creación de áreas de Igualdad, Género y Diversidad para que municipios y comunas lleven a cabo un proyecto institucional de políticas vinculadas a la promoción de derechos, la prevención y atención en violencias por motivos de género, la diversidad sexual y los cuidados; de acuerdo a las necesidades de cada territorio, impulsando las visiones de los gobiernos locales. A comienzos de este año se convocó a participar de este programa a los 365 municipios y comunas de la Provincia. Esto implica la recepción de recursos técnicos y económicos para trabajar políticas concretas, adaptadas a cada territorio, que aporten a la construcción de sociedades más igualitarias.