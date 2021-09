Chano habló por primera vez luego del episodio policial

Ayer por la mañana, Santiago "Chano" Moreno Charpentier se presentó ante la Justicia para facilitar el acceso a su celular, que había sido secuestrado por la Policía Bonaerense el 26 de julio pasado, fecha en la que recibió un disparo en el abdomen por parte de un efectivo de la fuerza.Durante la jornada, el exlíder de Tan Biónica se presentó en la entrada de la Oficina de Extracción de Datos Forenses de Campana, donde asistió junto a su madre, Marina Charpentier, y su abogado, para dialogar con la prensa, a quien agradeció por "estar preocupándose todo este tiempo"."Primero les agradezco a todos por todo este tiempo que estuvieron preocupándose. A todos los que le preguntaron a mi mamá por mi salud quiero decirles que me encuentro bárbaro. En este momento estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco", comenzó.Al ser consultado sobre si se acuerda del episodio en el que recibió el disparo, el cantante indicó que "no tiene ni un recuerdo" y que "su cabeza entró en shock tal vez para protegerlo de lo que había pasado". Y agregó: "Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación y por una tocada de fondo más en mi vida que espero sea la última".A su vez, señaló que dentro de su comunidad terapéutica "trabajo mucho con mis límites fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental. Estoy haciendo un poco de música".Por último, agradeció dando a conocer que "no tiene contacto con el mundo exterior", ya que solo lee el diario y con noticias suyas recortadas; a toda la gente que, durante estos casi dos meses, envió saludos y ánimos tanto a él como su familia.Recordemos que por el hecho, el policía Facundo Amendolara (29) se encuentra imputado del delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial, que prevé 15 años de prisión.La semana que viene está previsto que se realice una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado mental en el que se encontraba Moreno Charpentier la noche del 25 de julio último.