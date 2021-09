El debut de "La 1-5/18" superó a Bake Off en el rating

BUENOS AIRES, 22 (TÉLAM). - La ficción nacional regresó a la pantalla de El Trece con "La 1-5/18", tira protagonizada por Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe, cuya trama -haciendo foco en la vida cotidiana de los habitantes de una villa, donde conviven la solidaridad, el amor, la delincuencia y las creencias religiosas- logró picos de 16 puntos de rating en un auspicioso estreno.

Ritmo, calidad audiovisual, abundante trabajo para elenco actoral y técnico, y cierto tono pintoresco, también cargado de lugares comunes, se vieron en el lanzamiento.

El programa marca el regreso de la productora Polka, de Adrián Suar, a la ficción televisiva luego de que en marzo de 2020 debiera dar de baja las grabaciones y las emisiones de la telenovela "Separadas", en plena explosión de la pandemia.

El desafío de construir una historia a partir de personajes marginados y marginales, que en su inmensa mayoría son asumidos por intérpretes que no provienen de ese golpeado sector social, le otorga a la serie escrita por Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci, un contexto de alto riesgo.

Con dirección de Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco son varias las historias que se entrelazaron desde este primer capítulo, pero el personaje de Cherri se impone en el rol Lola, maestra luchadora oriunda de Villa Devoto, quien tras 15 años aún añora al fallecido padre de su hijo.

Ella es una de las mujeres más carismáticas y justicieras de la comunidad del barrio, recientemente renombrado "La Peñaloza", donde maneja un comedor comunitario junto a Rita (Lali González) para distribuir donaciones y ayudar a los más necesitados del lugar.

A través de su cuenta de Twitter, su amiga y colega Griselda Siciliani saludó ese protagónico y expresó: “No hay mejor heroína de telenovela que @aguscherriok”.

En la barriada conviven con un escenario repleto de carencias y un abanico de personajes de diversos orígenes y con distintas problemáticas materiales y de clase, entre ellas, la de un conflicto entre dos bandas narco que se disputan el local de Don Luis (Patricio Contreras), un vecino que padece de una grave enfermedad y quien de un momento al otro recibe la visita inesperada y un poco sospechosa de su hijo, Bruno (Heredia), el heredero del negocio que se encuentra en plena huida de su peligroso pasado.

Con la participación de otras figuras como Roly Serrano, Lali González -reconocida por su interpretación en la exitosa película paraguaya "7 cajas" (2013)-, Luciano Cáceres, Romina Gaetani y la aparición especial de Leonor Manso (que ya anunció su salida del programa) y Leticia Brédice, la nueva propuesta mostró en los números de audiencia reportados por @RealTimeRating una avidez del televidente por reencontrar una historia “propia” en la pantalla chica.

La trama desplegada en el debut también dio cuenta de la vuelta de Lorenzo (Lamothe), un cura villero conocido por su importante trabajo social en cada lugar por el que pasó, y que en "La Peñaloza" no solo deberá enfrentarse con el líder de una de las agrupaciones narco para defender a su mentor y amigo, el padre Antonio (Héctor Calori), sino que deberá resolver otras agitaciones íntimas y personales que lo esperan en el lugar.

El elenco de la serie que se emitirá de lunes a viernes a las 22 h, suma, además, a Felipe Colombo, Bárbara Lombardo, Yayo Guridi, Maxi Ghione, Nico García, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, Ángela Leiva, Rodrigo Pedreira, Gregorio Barrios, Julieta Bartolomé, Lucas D'Amario, Baltazar Murillo, Ornella D'Elía, Eliam Pico, Shirley Briceño y Julieta Ruiz, entre otros.

"La 1-5/18" llega a El Trece luego de grabarse desde mayo pasado en algunas locaciones reales del Barrio 31 de Retiro, donde unos 100 habitantes hicieron las veces de extras para las filmaciones, y otros en gigantescas réplicas construidas dentro de los Estudios Baires, de la localidad bonaerense de Don Torcuato- bajo estrictos protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

Por ese motivo, si bien tenían pensado estrenar primero en mayo y luego en julio pasado, la producción sufrió algunas demoras y su lanzamiento se vio postergado hasta la noche del lunes, donde en materia de números le dio batalla a “Dr. Milagro” y le ganó a “Bake Off Argentina”, sus competidores en Telefe.