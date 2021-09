Chano habló por primera vez de la noche que fue baleado

"No tengo ningún recuerdo". Así se refirió públicamente por primera vez Santiago "Chano" Moreno Charpentier a la noche del 25 de julio, cuando recibió un disparo de un oficial de policía al que presuntamente quiso atacar con un cuchillo en medio de cuadro de exaltación.

"Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasando. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación y por una tocada de fondo más en mi vida que espero que ahora sea la última", reflexionó el músico, que aún no declaró formalmente en la causa.

El cantante llegó pasadas las 9 de la mañana a la fiscalía de Campana, acompañado por su madre y su manager. Allí permaneció poco más de una hora y al salir habló unos minutos con la prensa. Contó que se encuentra "bien y bárbaro".

Actualmente, explicó que se está "recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco en una comunidad terapéutica". Allí, reveló, "tengo mi espacio para componer". Al respecto, especificó: "Hago grupos, mucha educación emocional, sentimental y de vuelta trabajando con mis límites".

El ex líder de Tan Biónica, que este jueves cumplirá 40 años, aclaró que no tiene contacto "con el mundo exterior". En ese sentido, confesó que "leo un poco el diario, pero no me llega nada porque si hay alguna noticia mía me la recortan".

Por último, Chano le agradeció a los fanáticos que se acercaron al Sanatorio Otamendi cuando estuvo internado: "Gracias a mucha gente que me hizo llegar su amor y sus saludos. Mucha gente se preocupó y vino llorando hasta el hospital".

EL CASO

Chano concurrió a la fiscalía de la localidad bonaerense de Campana. Estuvo en la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, donde debió presentarse para aportar la clave de su teléfono celular marca iPhone.

El objetivo es que -en caso de ser útil para la investigación- los peritos puedan analizar su contenido en el marco de la causa que tiene como imputado al oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara (27).

"Se trata de extraer una copia de los datos del teléfono para poder devolverlo. En un principio no se realizará un análisis sobre los días y horas previas al hecho investigado, eso se evaluará luego de ser necesario", había expresado una fuente del caso a Télam.

Chano se encuentra internado en un centro terapéutico de la localidad de Boulogne, donde fue trasladado para tratar sus adicciones, según él mismo manifestó en un video difundido por la familia el día que recibió el alta del Sanatorio Otamendi del barrio de Recoleta.

Por el hecho en el que el cantante resultó baleado, el policía Amendolara se encuentra imputado por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", delitos por los que podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.

Zocca quiere saber si Amendolara disparó para defenderse de un ataque de Chano con una cuchilla mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si cometió un exceso.

El episodio investigado se desencadenó la noche del 25 de julio, en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz. En aquel momento, a pedido de la madre del músico, llegó al lugar un equipo médico con intenciones de internar a Chano, quien presentaba un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a Amendolara, quien le disparó.

Producto del disparo recibido, el músico estuvo internado 18 días en el Sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.