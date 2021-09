Newell's venció a Lanús con dos golazos del rafaelino Nico Castro

El ex jugador de 9 de Julio fue clave en la victoria de la Lepra ante el Granate. Fue 2-1 para el elenco rosarino.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Newell´s derrotó ayer por 2 a 1 a Lanús y lo privó de subirse a la cima de la Liga Profesional, en un partido disputado en el estadio "Néstor Díaz Pérez", por la duodécima fecha del torneo.

La "Lepra" sorprendió al "Granate", dominó la primera parte de la etapa inicial y se puso en ventaja de la mano del rafaelino Nicolás Castro, que anotó a los 12 y 29 minutos con dos excelsas definiciones.

No obstante, Lanús reaccionó en los últimos diez minutos del primer tiempo, descontó con un gol de José López y tuvo serias chances para llegar al empate, pero se topó con una buena actuación de Alan Aguerre, quien sostuvo la victoria del elenco rosarino también en el segundo tiempo y se convirtió en la figura del cotejo.

Los dirigidos por Luis Zubeldía necesitaban sumar de a tres para no perderle pisada a Talleres de Córdoba y volver a compartir la cima con el conjunto cordobés: ahora, el "Granate" quedó tercero con 23 puntos, al igual que Estudiantes de La Plata y por detrás de River y la "T".

Newell´s, por su parte, cortó una racha de seis partidos sin victorias y alcanzó las 15 unidades en lo que va de la competencia.

Lanús salió desconcertado ante la intensidad del necesitado equipo de Fernando Gamboa, que controló la mayor cantidad del primer tiempo y, luego, se vio avasallado por el conjunto de Zubeldía, que estuvo a un paso de igualar.

No obstante, el entretiempo cortó la inspiración del local y le costó volver a incomodar al rival en el complemento, mientras que Aguerre agigantó su figura ante cada peligro de gol en su arco y le permitió a la "Lepra" llevarse los tres puntos.

En la próxima jornada, Lanús visitará a Arsenal en Sarandí el sábado a las 15:45, y Newell´s recibirá a Huracán el lunes a las 20:15 en el cierre de la fecha 13.



La síntesis del encuentro:



Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús). Árbitro: Fernando Espinoza.



Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Diego Braghieri, Alexandro Bernabei; Ángel González, Jorge Morel, Facundo Pérez, Lautaro Acosta; José Manuel López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.



Newell´s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Mariano Bíttolo, Julián Fernández, Juan Sforza, Nicolás Castro, Ramiro Sordo, Maximiliano Comba e Ignacio Scocco. DT: Fernando Gamboa.



Goles en el primer tiempo: 12m y 29m Nicolás Castro (N); 38m José López (L).



Cambios en el segundo tiempo: 11m. Justo Giani por Ramiro Sordo (N); 14m. Matías Esquivel por Facundo Pérez (L); 22m. Ignacio Malcorra por Ángel González (L) y Pedro de la Vega por Lautaro Acosta (L); 36m. Jonathan Cristaldo por Maximiliano Comba (N) y Jerónimo Cacciabue por Nicolás Castro (N); 40m. Guillermo Balzi por Julián Fernández (N).