Atlético, con varias bajas para completar mañana con Morón

Atlético de Rafaela se prepara para viajar a Buenos Aires y cumplir con los 30 minutos que restan del juego ante Morón, este miércoles, y luego enfrentarse, el próximo sábado, con Tristán Suárez por la fecha 27 de la Primera Nacional, en su zona B.

Si Walter Otta tiene una constante, partido tras partidos, son los cambios en la formación inicial. Y para esta ocasión no habrá excepción.

Primero, la ‘Crema’, completará mañana los 30 minutos pendientes del encuentro que igualaba 0 a 0 y fue suspendido por falta de luz ante el Deportivo Morón del rafaelino Lucas Bovaglio. Se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno, desde las 15.30hs del miércoles.

Con respecto al once que viene de igualar con Ferro, no estarán Roque Ramírez, lesionado, ni los suspendidos: Facundo Soloa (límite de amarillas) y Ayrton Portillo (expulsado).

Tras el entrenamiento de hoy por la mañana el cuerpo técnico definirá los convocados para viajar a Capital para afrontar dicho compromiso ante el Gallo, como así también el que tendrá el próximo sábado, desde las 15hs, cuando se enfrente con Tristán Suárez en el estadio 20 de Octubre, en el Partido de Ezeiza.



GANÓ ALL BOYS

Ayer, en continuidad de la fecha 26 de la Primera Nacional, All Boys se impuso por 2-1 en su visita a Instituto en Córdoba. Villarruel ponía en ventaja a la Gloria pero el Albo lo dio vuelta con los tantos de F. González, de penal, y A. Rodríguez.