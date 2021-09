Atlético sumó el torneo de quinta y el resto se define en la última

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llega a su instancia final. El último sábado se disputó la octava y penúltima fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela logró el título en la Quinta División, sumándose así al de Novena Especial ya que había logrado el fin de semana anterior.

Con el de Séptima en manos de Ferrocarril del Estado, desde ya hace dos capítulos atrás, ahora restan definir las otras divisionales.

En Sexta pelean Atlético (20 puntos) y Ben Hur (19), en Octava, Ben Hur (19), Libertad (17) y Unión (17); y en Novena Atlético (22) y Unión (19).

Por su parte, las dos Infantiles que suman puntos, fueron para Atlético de Rafaela.

A continuación, todo lo ocurrido en la fecha 8 de Inferiores, las posiciones y lo que se viene en la última:



Quinta División: Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 3 (Ángel Bonamino, Cesar Cainero y Santiago Parola), Argentino Quilmes 2 (David Ramírez y Nicolás Aiassa) vs Ben Hur 2 (Matías Ocampo y Federico Dunky), Peñarol 0 vs Unión 1 (Iván Baudino), Atlético de Rafaela 2 (Teo Comini y Gonzalo Roldán) vs Sportivo Norte 1 (Owen Escobar), Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 1 (Gustavo Bach).



Sexta División: Dep. Libertad 1 (Gian Milanesio) vs Ferrocarril del Estado 0, Argentino Quilmes 0 vs Ben Hur 2 (Kevin Mansilla y Thiago Moneghessi), Peñarol 2 (Ayrton Godoy y Lisandro Berli) vs Unión 1 (Uriel Funes), Atlético de Rafaela 1 (Máximo Galván) vs Sportivo Norte 1 (Kevin Domínguez), Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 6 (Santiago Filipa x 3, Maximiliano Heredia, Brian Villafañe y Máximo Ruata).



Séptima División:Dep. Libertad 1 (Román Basualdo) vs Ferrocarril del Estado 1 (Luciano Córdoba), Peñarol 2 (Elías Mastafa y Macelo Alfonzo) vs Unión 0.



Octava División: Dep. Libertad 3 (Agustín Monetti x 2 y Laureano Derfler) vs Ferrocarril del Estado 0, Argentino Quilmes 0 vs Ben Hur 7 (Bautista Ferreyra x 3, David Quinteros x 2, Nahuel Verein y Pau Epsteinliebenbuk), Peñarol 0 vs Unión 0, Atlético de Rafaela 0 vs Sportivo Norte 2 (Angel Gorosito y Yair Córdoba), Independiente San Cristóbal 1 (Santiago Cejas) vs 9 de Julio 1 (Gastón Bohuier).



Novena División: Dep. Libertad 3 (Tomás Rosso, Martín Narvaez y Yamil Galoppo) vs Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Monzón), Argentino Quilmes 0 vs Ben Hur 5 (Ramiro Laurino, Agustín Bonsegundo, Joaquín Perino y Lucca Espindola), Peñarol 0 vs Unión 2 (Gerónimo Autino y Tomás Franza), Atlético de Rafaela 2 (Diego Maciel e Ignacio Schiavi) vs Sportivo Norte 0, Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 1 (Alejandro Bruneri).



Novena Especial: Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 2 (Milton Díaz y Francisco Armenta) vs Unión 3 (Gino Villa x 2 y Isaias Cuello), Atlético de Rafaela 10 (Yoel Molina, Santiago Arnolfo, Nahuel Sanabria x 4, Alejo Gómez x 2 y Andrés Ruppen x 2) vs Sportivo Norte 0.



Categoría 2009: Ferrocarril del Estado 3 (Benjamín Jaqui, Sebastian Castañeda y David Sandes) vs Dep, Libertad 2 (Augusto Turco y Martín Reynoso), Ben Hur 1 (Benicio Wild) vs Argentino Quilmes 0, Unión vs Peñarol, Sportivo Norte 2 (Gerónimo Garcias x 2) vs Atlético de Rafaela 1 (Benjamin Gay), 9 de Julio 2 (Tobías Gómez y Felipe Barrani) vs Independiente San Cristóbal 1 (Máximo Rodríguez).



Categoría 2010: Ferrocarril del Estado 0 vs Dep, Libertad 2 (Matías Ballari x 2), Unión vs Peñarol, Sportivo Norte 0 vs Atlético de Rafaela 5 (Adriano Gandin x 4 y Agustín Williner), 9 de Julio 0 vs Independiente San Cristóbal 1 (Máximo Caravario).



Próxima fecha (9ª): Sportivo Norte vs Peñarol, Unión vs Argentino Quilmes, Ben Hur vs Deportivo Libertad, Ferrocarril del Estado vs Independiente San Cristóbal, 9 de Julio vs Atlético de Rafaela.



Nota: En los juegos de Infantiles se invierten las localías.