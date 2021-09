Intensa actividad por las Copas y el torneo de la Asoc. Rafaelina

Este domingo el Club 9 de Julio fue sede de la primera etapa de las Copas Provinciales de Primera División, tanto masculina como femenina, organizada por la Federación Santafesina de Voley. Una buena cantidad de público presenció el torneo.En varones, el equipo rojiblanco perdió ante Colón de Santa Fe por 2 sets a 0 (21-25 y 15-25); y frente a Atlético Franck por 2 a 1 (21-25, 25-21 y 7-15).En cuanto al equipo femenino juliense perdió ante Atlético Franck por 2 a 0 (22-25 y 22-25), y frente a Alma Juniors también 2 a 0 (17-25 y 16-25). En ambas categorías no pudo superar esta fase, pero indudablemente que este tipo de roces ante equipos de otras Asociaciones más fuertes permite crecer en el nivel de cara al futuro.ALMAGRO CLASIFICO EN SUB 16Fue un fin de semana sin dudas positivo para el voley del Club Almagro, a través de dos de sus categorías Formativas. El sábado la entidad de calle Garibaldi fue sede nuevamente de la Copa Provincial, pero esta vez en la categoría sub 16.En la zona Almagro tuvo que enfrentar a Regatas de Santa Fe y Central de San Carlos. El equipo rafaelino se impuso por 3 a 2 ante Regatas y luego perdió 2 a 0 frente a Central, pero con estos resultados consiguió clasificarse a la segunda fase.TORNEO SUB 13También el sábado se disputó el 2° Gran Prix de Sub 13 de la ARV con localía en el Club 9 de Julio. De los 10 equipos compitiendo, 5 son de Almagro, con excelentes resultados y grandes avances el semillero está dando sus frutos.Divididos en 3 Zonas, el equipo «A» de Almagro se consagró campeón. En la final venció por 2 a 0 a Unión «A» de Sunchales.