Cande Gentinetta en la selección del 3x3

Con una doble competencia por delante y una disciplina que viene teniendo un desarrollo notable, las Selecciones, tanto la masculina como la femenina, comenzaron a entrenarse el pasado miércoles. Estamos ante el reinicio de la actividad del 3×3, luego de la suspensión del Mundial U23 masculino de esta rama.Ambos seleccionados tendrán dos torneos en su horizonte: la primera AmeriCup 3×3 y los Juegos Panamericanos Juveniles. Con esto en mente, Argentina trabajará durante las próximas semanas en el estadio Víctor Barba del club Vélez los días miércoles por la tarde. Luciano Santín dirigirá a los varones, mientras que Sofía Castillo será la entrenadora del elenco femenino, que entre sus integrantes cuenta con la rafaelina Candela Gentinetta, una de las representantes de Berazategui que fue convocada.Castillo profundizó acerca de lo que busca el equipo de entrenadores: «Si bien todo es básquet, la disciplina y los tiempos son distintos. Hay cuestiones estratégicas que hacen mismo al 3×3 diferente al de 5 vs. 5, y apuntamos a entrenar ese ritmo, esa intensidad, la dinámica y la táctica. Ahora estamos trabajando con la ofensiva y el ritmo. Necesitamos jugadoras versátiles que jueguen en todos los puestos, porque en el 3×3 es como que todas tienen que hacer de todo. Y estamos en esa búsqueda, trabajando en esos aspectos, jugar de frente, de espaldas, utilizar los espacios y entender la importancia de la defensa del 1×1».La AmeriCup se jugará en Miami, Estados Unidos, del 12 al 14 de noviembre. En la rama masculina, Argentina integrará el Grupo B junto con Canadá y el ganador de los clasificatorios que saldrá entre Uruguay, Haití y Jamaica. En la rama femenina, Argentina estará encuadrada también en el B, zona que compartirá con Estados Unidos y Venezuela.El segundo desafío, el Panamericano, se desarrollará en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Todavía no se definieron grupos ni calendario, pero habrá presencia de equipos como Estados Unidos, Dominicana, Brasil, Chile, entre otros.El equipo femenino lo integran: Candela Gentinetta (Alera | 1.78 metros | 20 años | Berazategui); Sofía Wolf, Candela Foresto, Florencia Galbán, Agustina Jourdheuil (también de Berazategui); Camila Suárez, Belén Echeverría, Nicole Tapari (Obras); Magalí Vilches, Carla Miculka y Sol Laviero (Unión Florida); Sofía Acevedo (Los Indios de Moreno); Camila Peri (Lanús) y Georgina Buzzetti (Ferro).ELIMINACION DEL SELECCIONADO ARBEste domingo se jugó la fase inicial del Campeonato Provincial U17 Femenino organizado por la Federación Santafesina de Básquetbol. El sector Norte jugó en Esperanza, donde el seleccionado de la ARB ganó un partido ante Noroeste (por 59 a 52) y perdió luego frente Santa Fe (71 a 52).En el triple empate (Noroeste le había ganado primero a Santa Fe por 61 a 58), el equipo dirigido por Franco Tosello no salió favorecido y quedó eliminado. La Asociación Santafesina se quedó con el 1. En Sport de Cañada, las locales lo dieron vuelta en el segundo juego y se quedaron con el puesto 1, mientras que Venado fue el 2 por la parte Sur.