Pelotaris de Atlético con una destacada labor en 2 torneos

El pasado sábado 18 de septiembre se realizó en el Club Centro Castellano de la ciudad de Santa Fe la ronda clasificatoria Zona Norte del Campeonato Oficial de la Provincia de 3ra Categoría, organizado por la Federación Santafesina de Pelota Paleta con la participación las diez parejas, logrando el campeonato la pareja “A” de C. C. Castellano Gazolla – Cejas sobre Rafaela “A” integrada por Juan P. Gays – Federico Franco por 12/08, 08/12 y 07/05.El tercer puesto fue para el binomio Rafaela “B”, Matías Montoya – Eduardo Gays, sobre C.Castellano “B” y el cuarto puesto quedó para Rafaela “C” equipo compuesto por Maximiliano Bisang - Cristian Gays. Por 10/12, 12/11 y 07/05 a C. C.”B” G. Gárgola – B. Pignataro.Las 3 primeras parejas clasificaron para Final del Campeonato Oficial de la Provincia de 3ra Cat. que se realizará el sábado 25 de septiembre en las instalaciones de Atlético de Rafaela, con la participación de 9 parejas, los 3 primeros puestos de las zonas de clasificación Norte, Centro y Sur.EN LOS QUIRQUINCHOSLos días 17, 18 y 19 de septiembre se llevó a cabo en la localidad de Los Quirquinchos, en el club Federación, la 3ra fecha de las 11 estipuladas en el año, del “Torneo Anual Amistad”, organizado por la Comisión de Torneos Amistad, dependiente de la Federación Santafesina de Pelota Paleta, del cual compitieron 5 jugadores de Atlético, obteniendo importantes resultados.fue campeón el pelotaris de Atlético de Rafaela Luis Zanoni, logro el domingo coronarse en la categoría “B”, formando pareja con Luciano Scarinci de Los Quirquinchos, al ganar en la final por 30 a 28 a Esteban Aguirre (Carlos Paz) y Lucas Schiavone (Elortondo), luego de ganar el sábado los 2 partidos de su zona los cuartos de final y semifinal.En esta categoría también participaron los rafaelinos Germán Stoffel y Martin Monutti.obtuvieron el tercer puesto para los jugadores de Atlético Daniel Bima y Claudio Mansilla luego de ganar los 2 partidos de la zona clasificatoria y perder la semifinal con la pareja que finalmente fuera campeona.Recordamos que la próxima fecha de la competencia, se jugará en nuestra ciudad, el tradicional Torneo Romeo Kerz los días 09, 10 y 11 de octubre.