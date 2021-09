Otro día sin contagios de Covid en Rafaela

Por segundo día consecutivo, la ciudad no reportó casos positivos de coronavirus, lo que ratifica la sustancial mejora de la situación epidemiológica. De hecho, apenas quedan 9 personas que cursan la enfermedad y otras 31 aisladas, según informó la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad. Desde el inicio de la pandemia, Rafaela acumula 14.759 infectados y 320 víctimas fatales.La mejoría también queda en evidencia en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", donde hay dos pacientes con Covid internados en sala general y tres en la unidad de terapia intensiva. Actualmente, el nivel de ocupación en el sector público es del 86 % en camas críticas de adultos, 79 % camas generales y 4 % en camas Covid.A nivel provincial, se notificaron 98 contagios en las últimas 24 horas, por lo que ahora el acumulado desde marzo del año pasado asciende a 468.505 casos. Además, se confirmaron 14 fallecidos que eleva la cantidad de víctimas fatales por coronavirus a 8.450.Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 4.201.671 vacunas de las 4.272.770 dosis que recibió Santa Fe.VACUNAN CONCANSINO EN ROSARIOLa ministra de Salud, Sonia Martorano, brindó ayer por la mañana una conferencia de prensa en la cual explicó que se realiza un abordaje territorial en los barrios de Rosario para vacunar a aquellas personas que no se hayan inscripto. “Detectamos personas que no se anotaron pero nos manifiestan su voluntad de vacunarse”, afirmó la funcionaria.“Este es un trabajo que venimos haciendo en toda la provincia, se detectaban, los acompañábamos al centro de salud y luego eran citados para la segunda dosis”, explicó en relación a las vacunas que se aplicaban con anterioridad. “Esta instancia es superadora porque aquellas personas que no se acercaron son vacunadas en territorio y queda completo el esquema de inmunización”, destacó.En relación a la llegada de la vacuna Pfizer, la ministra afirmó que "es posible que arriben esta semana y una vez que estén en la provincia comenzaremos con la vacunación a niños y niñas de 17 a 12 años sin factores de riesgo. Recuerden -aclaró la funcionaria- que tiene una gran complejidad y por eso la demora, ya que requiere menos de 80 grados, lo que implica un ultrafreezer que se utiliza con equipamiento especial. También es muy diferente porque se debe diluir en la ampolla, la dosis es diferente a las otras y por ello hicimos una gran capacitación”.En cuanto a la vacunación para menores de 12 años, Martorano confirmó que se está trabajando mucho y que se informarán los avances en la reunión del COFESA de la semana próxima. Se están reservando dosis de Sinopharm para esto que es una posibilidad: inocular a personas de 6 años y hasta 12.Además la titular de la cartera afirmó que hay un gran porcentaje de la población inoculada: “Los mayores de 18 años, que son 2 millones 700 mil, ya están vacunados 2 millones 400 mil, es decir un 90% y con el 51% del esquema completo, es un número altísimo”.