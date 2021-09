Elegí Digital: nuevas capacitaciones por demanda de las empresas tecnológicas

A partir de reuniones que el equipo de Elegí Digital de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad mantuvo con la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), se desarrollaron junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) capacitaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías digitales. En este caso se dio inicio al curso de Desarrollador Web FrontEnd, una propuesta formativa que contó con 43 inscriptos, quienes anteriormente realizaron capacitaciones brindadas por la Municipalidad de Rafaela, relacionadas al mundo digital, como Introducción a la Programación, Robótica, Android y Cableado de Redes Informáticas.Cabe resaltar que, tanto esta como las demás formaciones, son gratuitas y se llevan adelante en articulación con la UNRaf, que otorga la certificación.“GENERAR EMPLEO SOBRENUEVAS TECNOLOGÍAS”Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, expresó: “Este curso de FrontEnd se enmarca en el plan Elegí Digital que pusimos en marcha este año. El mismo surge de los diálogos con el sector empresario. Allí encontramos una alta demanda por parte de las empresas de tecnologías que no encuentran recursos formados en estos temas. Fue entonces que, partir de la gran demanda y escasa oferta local de cursos cortos, como Gobierno local decidimos formar a los y las jóvenes para responder a ello. Bajo esta premisa y evidencia, generamos este programa que cuenta con varias etapas y fases”.“Como nivel inicial, coordinamos con el Argentina Programa, donde estamos trabajando con 60 jóvenes con un esquema de acompañamiento y tutorías para que logren egresar la mayor cantidad posible. En una segunda etapa iniciamos cursos cortos a demanda de las empresas, como Desarrollo Web FrontEnd, Introducción a la Programación y Cableado Estructurado de Redes de Internet. En la tercera fase, implementamos el Rafaela Emprende Digital, para jóvenes que se formaron en estos temas y quieren montar sus propios emprendimientos, con un acompañamiento del ecosistema emprendedor de esta ciudad; y también en esta tercera fase se encuentra el Aprender en la Empresa Digital, que busca es la culminación de la formación al interior de las empresas”; agregó Peiretti.“Todo esto con el objetivo de generar empleo dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Hay una decisión política del Gobierno municipal de trabajar y apostar a estos temas, que se traduce en recursos concretos para montar esta estructura de acompañamiento para que los y las jóvenes puedan formarse abierta y gratuitamente”; sumó el funcionario.AVANZAR EN LADIGITALIZACIÓNA su turno, Romina Indelman, coordinadora de Elegí Digital, destacó: “Cuando pensamos en el curso de Desarrollo Web FrontEnd no sabíamos qué cantidad de personas podían llegar a estar interesadas, ya que son temas específicos y no a todos les gusta. Teníamos pensado un cupo de no más de 30 inscriptos, pero a las 5 horas de haber lanzado la inscripción, los pasamos. Esto nos hizo repensar y tomar decisiones sobre qué hacer. Dejamos el formulario abierto, para que se anoten todos los interesados y así llegamos a los 43 que comenzaron la cursada. Nos pone muy contentos poder brindarles capacitaciones en temas actuales, con salida laboral y gratuitos a personas de diversas edades para poder avanzar profesionalmente en la digitalización, sobre todo, armando formación a demanda de las empresas locales y de la región”.TRABAJAR CONPERSPECTIVA DE GÉNEROPor último, Julia Davicino, manifestó que “para UNRaf es muy importante poder acompañar al Municipio en la realización de cursos de formación vinculados a las nuevas tecnologías, en especial en este caso, que se trata de propuestas estrechamente relacionadas a las demandas del sector productivo. Celebramos la incorporación de mujeres en estos espacios e instamos a su participación en nuevas convocatorias, teniendo en cuenta que se trata de un sector altamente masculinizado”.