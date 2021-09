Otorgarán carácter especial a la construcción de un edificio

En la reunión de Comisión del Concejo Municipal, ayer se dio despacho a dos proyectos que serán votados el jueves en la sesión ordinaria, entre los que se destaca el presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el cual solicita se declare “Proyecto Especial” a la construcción de un edificio de departamentos y locales comerciales, ubicado en Bv. Irigoyen N° 659, 665 y 671. En otras palabras, significa una excepción a lo que establece el Código Urbano.En el documento se fundamenta, que se considera de carácter especial, debido a que tal construcción sería realizada fuera de los parámetros urbanísticos que establece la Ordenanza del Código Urbano, y por tal razón requiere del aval de los concejales.La firma EGOPER S.A. inició el 22 de abril de 2019 los trámites para obtener la factibilidad para la construcción de un edificio de departamentos con destino a personas de la ancianidad en las fracciones de terreno identificadas bajo los catastros N° 22412 y 4815, Manzana 7 de la Concesión N° 297, ubicadas en Bv. Irigoyen N° 665 y 683. Estos inmuebles se encuentran incorporados al listado de Bienes Inmuebles Protegidos del Municipio, dentro de la categoría ambiental, conforme al artículo 3° del Decreto N° 35.204.En su carácter de órgano de consulta, asesoramiento y participación permanente, la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano, efectuó la evaluación del anteproyecto presentado por EGOPER S.A, determinando que los inmuebles no presentan valores para su conservación, conforme surge del Acta N° 676/19.En tanto, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio, mediante la Resolución N° 701/19, se decidió dar curso a la visación previa solicitada por dicha firma.El emprendimiento, tal como fue proyectado no logró su ejecución, debido a que algunas de las características arquitectónicas planteadas resultaban inviables, de acuerdo a los parámetros urbanísticos vigentes y a la idea de ciudad imperante. Tal es así, que el 30 de octubre de 2020, la firma inicia una nueva solicitud de factibilidad de uso de suelo, la cual tramita a través de la vía administrativa formal, presentando en esta oportunidad una propuesta de construcción de un edificio de departamentos, esta vez ajustada a los parámetros urbanísticos vigentes.Luego de diversas tramitaciones, en mayo de 2021 EGOPER S.A, solicita a la Comisión de Desarrollo Urbano, que se otorgue carácter de Proyecto Especial a un nuevo proyecto de construcción.En la iniciativa, se expresa que en sintonía con lo expuesto, se requiere promover y acompañar emprendimientos privados desde el Estado local, con el fin de reactivar el sector de la construcción, especialmente con proyectos de gran escala, considerando que la construcción es una actividad económica que produce múltiples sinergias en el entramado de actores y rubros vinculados a la misma.El proyecto planteado por EGOPER S.A, reviste particular interés dado que genera una fachada moderna y funcional a un sector degradado de uno de los bulevares fundacionales de Rafaela, el que se encuentra dentro de la “mancha” de empedrado original.Cabe señalar, que en el Art. 3° de dicha Ordenanza, se establece que la declaración como proyecto especial efectuada en el Art. 1°, quedará sin efecto si en el plazo de un año, contando a partir de la obtención del pertinente permiso de edificación, no se da inicio a la construcción del edificio planteado, y cuya ejecución tendrá un plazo máximo de dos años, computados desde el comienzo de la obra.OTRO PROYECTOTambién recibió despacho de comisión, la minuta de comunicación presentada por el bloque de concejales de Cambiemos, donde se pide ensanchar y/o modificar la calzada en la esquina de Colectora Ángela de la Casa y Los Jacarandáes, dado que dicha intersección presenta una pronunciada reducción de la calzada, generando una situación que resulta peligrosa para los transeúntes ya que quienes recorren la Colectora Ángela de la Casa de norte a sur se encuentran de manera abrupta con el comienzo del entubado.Asimismo, la zona presenta un flujo de tránsito que aumenta considerablemente los fines de semana, produciendo una sobrecarga en esa vía por lo que se solicita realizar las modificaciones necesarias a fin de evitar accidentes.