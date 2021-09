El Concejo Municipal lanza su primer Concurso Fotográfico

Por primera vez, el Concejo Municipal de Rafaela lanza el "Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela", bajo la temática "Pandemia con abordaje desde la perspectiva de género", cuya recepción de obras finalizará el 11 de octubre.

"La idea del Concurso surgió el año pasado, ya estaba presentado y aprobado, pero la situación de pandemia y demás impidió que se lleve a cabo", comenzó diciendo Germán Bottero, presidente del Concejo Municipal. Además, detalló: "Tiene que ver con hacer coincidir la premiación con la fecha del Día de Rafaela, como un homenaje más a la ciudad desde el Concejo Municipal".

En tal sentido, el presidente del Concejo agregó: "La idea fue mía junto con el equipo de trabajo de tratar de generar un evento, un espacio, que pueda convocar a personas que sienten la fotografía. Hoy es algo más usual sacar fotografías. Con un buen celular podés levantar una buena foto, ya quizás no está tan profesionalizado, hay mucha gente que participa como hobby de esto y que puede acercarse, sumarse y acercarnos su trabajo a este concurso que convoca el Concejo".

La convocatoria está destinada a personas que se desempeñan en el arte visual de modo aficionado, residentes en la ciudad de Rafaela y mayores de 18 años. La recepción de las obras inicia hoy y finaliza el 11 de octubre.

Con respecto a la temática de esta primer edición, Bottero explicó: "El tema original, aquel pensado antes de la pandemia, era 'Perspectiva de género'. Obviamente que esta situación nos obligó a mezclar un poco la temática. Seguimos con género y le incorporamos pandemia, y me parece que puede ser un retrato, una visibilización de todo lo que pasamos y seguimos pasando, atravesado por una perspectiva de género".

El jurado estará integrado por los fotógrafos Gina Remonda, Omar Yacob y Verónica Andrenelli. Ellos serán los encargados de elegir a los ganadores, cuyos nombres se anunciarán el día 24 de octubre a través de la web oficial del Concejo Municipal y en sus redes sociales. A su vez, se notificará por correo electrónico a los participantes cuyas obras hayan sido seleccionadas.

Habrá tres premios y dos menciones: el primer premio se llevará 80.000 pesos, el segundo 50.000 y el tercero 30.000; mientras que la primer y segunda mención recibirán 10.000 pesos. Los mismos serán entregados el día 29 de octubre.

Asimismo, las obras premiadas formarán parte de una exposición en un sector seleccionado para tal fin en las instalaciones del Concejo Municipal de Rafaela.

Aquellos que quieran participar deberán presentar una sola fotografía, inédita, actual o atemporal, de su propia autoría y de manera individual. Pueden ser originales o contener retoques, ediciones e intervenciones artísticas, en el caso de que el autor así lo considere.

Solo se podrán presentar imágenes en formato digital, que se enviarán por correo electrónico a [email protected] Allí deberán colocar el nombre de la obra para concursar en el asunto; enviar un archivo adjunto, que llevará por nombre el autor de la obra, la fotografía a concursar; y un segundo archivo adjunto en Word con título, que contendrá los datos personales del autor de la obra (nombre y apellido, DNI, edad, e-mail, teléfono, domicilio), el nombre de la obra, el lugar al que remite la fotografía, el año de realización y una breve descripción de la misma.

Es importante aclarar que la obra enviada no podrá haber sido presentada simultáneamente en otro concurso, certamen

o evento.

Las imágenes deben ser enviadas en formato jpg y su orientación puede ser vertical u horizontal.

Se informa que al aceptar las Bases y Condiciones del "Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela", cada participante declara que es titular de todos los derechos intelectuales sobre la fotografía presentada y que posee todos los derechos necesarios sobre las imágenes, en caso de que estas incluyeran personas fotografiadas. Eximiendo así a los organizadores de todo reclamo que pudiera surgir respecto de la imagen fotografiada y/o de su uso.

La participación en este concurso implica la cesión de uso no exclusivo de las fotografías inscriptas. El Concejo Municipal de Rafaela se compromete a utilizar las imágenes solo con fines institucionales, culturales, educativos o de difusión en sus redes sociales, página web y medios de comunicación.

De esta manera, las fotografías ganadoras pasarán a ser parte del patrimonio cultural del Concejo Municipal de Rafaela, con su título original y nombre completo del autor. No obstante, los autores conservan su Derecho de Propiedad Intelectual.

"Ojalá la convocatoria de gente sea alta y tenga muchos trabajos para ver", concluyó Germán Bottero.