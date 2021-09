Todo lo ocurrido en el Femenino

El Apertura Femenino de Liga Rafaelina puso en disputa su quinto capítulo, encuentros que se disputaron en canchas de Libertad de Sunchales y Ben Hur.En barrio Parque, Atlético de Rafaela 10 (Emilse Albornoz x 3, Natalia Calin, Micaela Moreyra, Sabrina Daril, Marianela Gauna, Camila Juarez, Gimena Córdoba y Claribel Medina) vs Def. de Frontera 0, Ben Hur 1 (Patricia Reno) vs Ferro Dho San Cristóbal 3 (Gimena Cecotti x 2 y Sol Gudiño). En Sunchales, 9 de Julio 0 vs Sportivo Norte 1 (Jessier Hug), 13.30hs Dep. Libertad 4 (Carina Ledesma, Andrea Velis, Yanina Schmidt x 2) vs Arg. Vila 0.Atlético de Rafaela 15, puntos; Sportivo Norte 12; Ferro Dho 10; Libertad 8; 9 de Julio 9; Ben Hur 4; Argentino Vila 3; Defensores de Frontera 0.Sportivo Norte vs Ferro Dho, Deportivo Libertad vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Argentino Vila, 9 de Julio vs Defensores de Frontera.