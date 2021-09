Independiente San Cristóbal y Atlético María Juana siguen en la cima de la B

En la tarde de ayer se disputó la sexta fecha del Torneo Apertura de Primera B. Los líderes de cada zona, Independiente San Cristóbal y Atlético María Juana, volvieron a ganar y siguen marcándoles el camino al resto.

ZONA NORTE

Sp. Roca 1 (12m PT Iván López) vs Arg. Humberto 1 (35m PT, penal, Lisandro Carnevale), Belgrano 1 (45m ST Carlos Díaz) vs Tiro Federal 4 (20m PT y 10m ST Alexis Ferreyra, 30m ST Juan Strak, 33m ST Mariano Pfaffen), Sp. Aureliense 0 vs Bella Italia 0, Ind. San Cristóbal 3 (5m PT Gonzalo Díaz, 30m PT Gino Sionatti y 38m ST Ezequiel Mercado) vs Moreno 0, Ind. Ataliva 0 vs San Isidro 0.

LAS POSICIONES:

Ind. San Cristóbal 16, puntos; Dep. Bella Italia 10; Ataliva 10; Roca 9; Vila 8; San Isidro 7; Tiro Federal 6; Arg. Humberto 6; Aureliense 5; Moreno 3; Belgrano 0.

Próxima fecha (7ª):

San Isidro de Egusquiza vs Independiente San Cristóbal, Moreno de Lehmann vs Sportivo Aureliense, Dep. Bella Italia vs Belgrano de San Antonio, Tiro Federal Moisés Ville vs Sportivo Roca, Argentino Humberto 1ª vs Argentino Vila. Libre: Independiente Ataliva.

ZONA SUR

La Hidráulica 2 (7m PT Eder Molina y 22m ST Maximiliano Taborda) vs Zenón Pereyra 0, Atlético (MJ) 3 (13m PT Nicolás Galfione, 32m PT Catriel Alassia y 44m PT Marcelo Peiretti) vs Dep. Susana 0, Dep. Josefina 2 (35m ST Agustín Boscatto y 37m ST Andrés Oliva) vs Libertad EC 3 (30m PT Máximo Imhoff, 37m PT Alejandro Junco y 15m ST Gastón Pomba), Juventud Unida 3 (25m PT y 42m PT Francisco Infeld, 30m PT Fernando Bender ) vs Def. de Frontera 1 (38m PT Mario Morales), Sp. Santa Clara 2 (22m ST Luka Burdisso y 44m ST Matías Nicola) vs Atlético Esmeralda 0

LAS POSICIONES:

Atlético (MJ) 15, puntos; Sp. Santa Clara 14; Juventud Unida 13; La Hidráulica 12; Libertad (CE) 10; Atl. Esmeralda 6; Dep. Susana 4; Zenón Pereyra 4; San Martín 3; Dep. Josefina 2; Def. de Frontera 1

Próxima fecha (7ª):