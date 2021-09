Atlético, el empate con Ferro, las falencias y las bajas para lo que viene

El empate, por cómo se termina desencadenando el partido, terminó siendo un buen negocio para. La imperiosa necesidad de ganar o ganar, va más allá. También lo pudo haber perdido. Eso es real. Ferro encontró el empate a los 28 del complemento, tras un error del fondo celeste, en la siguiente fue Grinovero el que evitó el segundo y luego hubo que ‘remangarse’ para defender con uñas y dientes el 1 a 1.El que analizó lo ocurrido fue, quien en conferencia de prensa señaló: “Me queda la decepción de no poder ganar”. Y agregó: “Enfrentamos a un equipo bueno de verdad, con buenos jugadores, no solamente los que empezaron sino el recambio que tienen., no sentíamos que estábamos siendo avasallados, la expulsión nos complica un poco porque empezaron a romper un poco más de líneas pero no habíamos tenido situaciones que Grinovero haya tenido que tapar de manera increíble. El gol nos golpeó. Nos queda esa sensación de que un error no nos permite llevarnos los tres puntos.-Si, les habíamos cerrado bien los caminos. Valdivia y Luna entraron bien, lo estábamos obligando a tirar centros y en uno de esos centros cometemos el error. La juventud y la inexperiencia te hace cometer algún error pero estamos contentos con lo que viene haciendo Agustín (Grinovero), viene de menor a mayor desde el primer partido que le costó mucho con San Telmo hasta ahora se lo ve más aplomado, saca mejor, toma mejores decisiones, lamentablemente es un arquero joven que le tocó una parada difícil. Era por dos partidos y se terminó haciendo cargo del arco, en ese sentido estamos ilusionados que él va a ir progresando y que tiene mucho futuro. Todos errores lo van a potenciar y en un par de años no los va a cometer.-La jerarquía del rival, tiene muchos y muy buenos jugadores. Lo dije cuando fuimos a jugar la primer rueda allá, para mí el mejor plantel en cuando a nombres y cantidad de jugadores, con un recambio importante, creo que lo sostuvimos. Hicimos el gol en un buen momento nuestro, el primer tiempo hicimos las cosas bien, después de la expulsión se nos puso un poquito más complicado, así y todo ellos no habían tenido situaciones de gol claras, si habían manejado la pelota pero habíamos cerrado bien los caminos, esto es fútbol y hay que cometer menos errores que el rival para ganar.-Estamos medios complicados. El que le toque lo va a hacer bien y vamos a ir a Morón a tratar de ganar en esos 30 minutos que quedan y después a Tristán Suárez a hacer lo mismo, no nos queda otra. Nosotros no podemos especular, vamos a ir a hacer lo mejor y poner lo mejor que tengamos para ganar de una vez por todas y cortar la racha.-Ganar el próximo partido, que son 30 minutos, difíciles ante un muy buen equipo. Esa la primera planificación. Después las decisiones que tome la CD en cuanto al futuro, nosotros, las acataremos. Nos gustaría, si bien sabemos que es difícil, mientras tengamos chances de clasificar a la Copa Argentina, lo vamos a intentar.La 26ª fecha que se inició el último viernes en nuestra ciudad tuvo continuidad en la jornada de ayer con los siguientes encuentros:Atlanta 1 - Temperley 1, Alvarado 0 - Quilmes 1.21.10hs (tv) San Martín Tucumán vs Belgrano.San Telmo 0 - Defensores de Belgrano 0, Ind. Rivadavia 1 - Tristán Suárez 2.15.30hs Instituto vs All Boys.