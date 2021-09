No peleó Omar Díaz

Sorpresivamente quedó cancelada la pelea prevista el viernes en Posadas entre el rafaelino Omar Díaz y su rival Jonathan Sánchez. "Volviendo a casa, no hay pelea a seguir entrenando, puse todo mi voluntad para poder pelear pero no llegamos a un acuerdo. Una lástima como boxeador uno lo que mas quiere es pelear, muchas gracias a todos por el aguante y volveremos pronto si Dios quiere", explicó en su facebook el púgil de nuestra ciudad.

El resto de la velada no tuvo alteraciones. En el combate de fondo, el boxeador misionero, campeón argentino superwelter, Alejandro “El Cuervo” Silva despachó al retador por nocaut en el cuarto asalto a Maico Sommariva y defendió por cuarta vez su reinado, en una actuación convincente, en el combate estelar de la velada en Posadas.

Si bien su actuación fue muy buena, la noche no fue enteramente feliz. Es que su pareja, Yésica Bopp, vigente campeona mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cayó frente a Juliana Basualdo, por puntos, en fallo dividido, tras seis rounds, en categoría gallo, en su regreso luego de más de dos años de inactividad.