A Unión se lo dieron vuelta en Salta

En un partidazo, Central Norte se impuso por 3 a 2 sobre Unión Sunchales en el estadio Padre Martearena, por la 23ª fecha del Federal A. El cuervo comenzó ganando con un tanto de Diego Magno, a los 27 del primer tiempo, pero la visita dio vuelta el resultado con los tantos de Ricardo Villar y Tomás Attis. El equipo que dirige Ezequiel Medrán no bajó los brazos y logró ponerse nuevamente arriba en el marcador con los goles convertidos por Aron Varela y Germán Lesman, en apenas tres minutos y cuando el partido entraba en su recta final.

Seguramente quedó un lamento importante en el seno del Bicho Verde, que de esta manera cortó una racha de cinco fechas sin derrotas (cuatro victorias y un empate). Además, porque el último gol, del ex Atlético Lesman, fue en una jugada de pelota parada donde el esperancino cabeceó de espaldas al arco.

Con esta victoria, el Cuervo volvió a ponerse a nueve puntos de Racing de Córdoba (le ganó 3-2 a Pronunciamiento) y Gimnasia y Tiro, que empató 1 a 1 en su visita a Las Parejas.Para el final de la primera fase quedan 18 unidades por jugar, y solo el primero jugará la final por el primer ascenso.



RESTO DE LA FECHA

Racing de Córdoba volvió a la cima de la Zona Norte tras ganarle a Defensores de Pronunciamiento de local por 3 a 2 con dos penales a favor y su rival terminó con nueve hombres en cancha. Gimnasia y Tiro no pudo como visitante frente a Sportivo Las Parejas e igualó 1 a 1 y ahora comparte el primer lugar de la Zona B junto a la “academia” cordobesa.

Los resultados: Gimnasia (CdU) 1 (Orué e/c) – Sportivo Belgrano 2 (Bustamante y Gaviglio –p-); Chaco For Ever 0 – Defensores de Belgrano 0; Racing 3 (Rinaudo y Garnerone x2 –p-) – DEPRO 2 (Gurnel y Rodríguez); Douglas Haig 2 (Cabalucci y Flores –p-) – Sarmiento 1 (Cañete); Sportivo Las Parejas 1 (Briñone) – Gimnasia y Tiro 1 (Busse –p-) y Boca Unidos 3 (Salom, Morales y Esteche) – Juventud Unida (G) 0. Libre: Crucero del Norte.

Posiciones: Racing y Gimnasia y Tiro 46 puntos; Central Norte 37; Chaco For Ever 36; Boca Unidos y Juventud 28; Las Parejas, Unión de Sunchales y Defensores VR 26; Sarmiento 25; DEPRO 23; Sp. Belgrano y Gimnasia CdU 22; Douglas Haig 19 y Crucero del Norte 18.