"LO ARMÓ CRISTINA", MANIFESTÓ CORNEJO

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El mendocino Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, manifestó que el nuevo gabinete de Alberto Fernández "lo armó" la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien consideró "la mariscal de la derrota" del Frente de Todos junto a La Cámpora en las elecciones PASO.

"La mayoría de los funcionarios los eligió ella, y también estuvo a cargo de las burbujas de consumo. No nos olvidemos que una de las primeras personas que ella menciona en su carta es (Juan) Manzur, que hoy es el nuevo jefe de Gabinete. Ella es la que se impone en la relación con Alberto", analizó el diputado nacional por Mendoza.

"La receta de armar burbujas de consumo es la típica del kirchnerismo desde antes de las elecciones. Ellos ya lo hicieron muchas veces y en todas les salió mal porque tienden a influir sobre la inflación, que está bastante alta ya con las tarifas y los dólares congelados", evaluó.

Cornejo recordó que "Cristina ya había demostrado que no cree en el sistema institucional cuando en diciembre de 2015 tuvo la desfachatez de no entregarle los atributos del mando presidencial a Mauricio Macri".

Para el referente de Juntos por el Cambio, la vicepresidenta "es una mala perdedora, tan mala perdedora que le ha cargado la derrota a Alberto".

Cornejo agregó que "este gobierno es la improvisación de dos irresponsables, como son Alberto y Cristina. Se unieron sin tener nada en común. Se unieron para conquistar el poder y tienen diferencias estructurales entre ellos".

El radical dijo que "esperaba mucho más de Alberto, pero es evidente que es una persona para ser un número dos y no para estar al frente del poder".

A su entender, el jefe de Estado "no estuvo a la altura de las circunstancias y no se hizo cargo de la situación cuando tuvo la oportunidad".