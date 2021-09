Domingo sin casos en Rafaela

Por tercera vez en lo que va del año, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de salud no comunicó nuevos casos en coronavirus en Rafaela este domingo en su habitual reporte diario, aunque hay que tener en cuenta que durante los fines de semana se procesan menos muestras. Lo cierto es que las 3 veces en las que no se registraron casos diarios se dieron durante las últimas 3 semanas. Primero fue el pasado lunes 30 de agosto, donde por primera vez en algo más de un año no se habían notificado positivos (pasaron 374 días pasaron luego del 21 de agosto del 2020), mientras que la segunda vez se dio el sábado 11 de septiembre. Así, la ciudad sigue acumulando 14.759 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 11 continúan activos, 38 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento obligatorio y 14.428 son los recuperados. Además, por 12ª jornada consecutiva no se registraron fallecimientos en nuestro medio, con lo cuál continúan siendo 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos producto de este mortal virus.

En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré" se informó que siguen internados 2 pacientes Covid-19 positivos (10% de ocupación) y 2 pacientes sospechosos y No Covid-19 (20% de ocupación) en UTI y 2 pacientes Covid-19 positivos y 36 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 20 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 468.407, de los cuáles 426.525 confirmados por laboratorio y 41.882 por criterio clínico-epidemiológico. Si bien los domingos se suelen reportar menos contagios, se trata de la menor cantidad de nuevos positivos en 430 días. Desde el 16 de julio de 2020 (15) que el número no era tan bajo. Rosario sumó 10 positivos (la cifra más baja desde julio del 2020) y totaliza 163.423, mientras que la ciudad de Santa fe notificó 1 y suma 55.545. Hasta el momento son 255 los pacientes internados en sala general y 118 en UTI (103 con ARM) en los efectores santafesinos, mientras que el total de recuperados de la enfermedad es de 458.518 personas (98% la tasa de recuperación) y 1.453 se mantienen con el virus activo. Además, no se informaron nuevos fallecimientos en la "bota" santafesina, que registra 8.436 víctimas fatales (tasa de letalidad de 1,8%).

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 4.116.730, de los cuales 2.364.060 personas recibieron una dosis y 1.752.670 las dos.



NUEVA UNIDAD

Este lunes 20, a las 10:30, en las instalaciones del Hospital "Doctor Jaime Ferré", las autoridades municipales dieron a conocer que se llevará a cabo una conferencia de prensa, donde el equipo de salud de Rafaela presentará el proyecto de una nueva unidad.