Vino a cenar a Rafaela y le robaron la camioneta

En la jornada de la víspera se presentó en sede de la Comisaría 1a. un hombre de 30 años identificado como Luis G., domiciliado en la localidad de Plaza Clucellas, quien dio cuenta que el sábado a la noche vino desde su localidad a Rafaela para cenar junto a su pareja ya que tenían reservado un lugar en un restó-bar céntrico.

Luego de llegar a las 21.30, dejó su camioneta Ford Ranger modelo 2012 de color gris perla, estacionada en inmediaciones de la esquina de calles Belgrano y Constitución. Terminada la cena regresó a buscar su vehículo -alrededor de las 22.45- y se encontró con la desagradable sorpresa que la camioneta no se encontraba donde la había dejado, sospechando de inmediato que se la habían sustraido.

Al tanto de los hechos el fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola, impartió directivas a seguir, dejando el damnificado constancia que la Ford Ranger se encontraba con medidas de seguridad y que no poseía sistema de alarma.



ROBO UNA MOTO

PERO "EN BROMA"

Siendo las 21.30 del sábado último, personal policial del Destacamento N° 9 fue comisionado a una vivienda de calle Aguado al 2200 -barrio Villa del Parque-, en donde se habría producido la sustracción de un motovehiculo marca Guerrero Econo de color celeste.

En el lugar, los oficiales de policía dialogaron con la víctima de este hecho, domiciliado en ese lugar, quien relató que había dejado la moto en el pasillo de su casa sin medidas de seguridad, y que siendo aproximadamente las 21, había sentido el ruido de una camioneta, y al salir su moto ya no estaba.

Declaró además que sospechaba del paso de una camioneta tipo Sprinter de color amarilla por el lugar, aunque no pudo reconocer a sus ocupantes.

Iniciada la búsqueda de la moto, a las 22.20 personal del Comando Radioeléctrico divisó la camioneta amarilla mencionada por la víctima como sospechosa, en calle Lavalle al 1700 -barrio Barranquitas- por lo cual dialogaron con su propietario Juan R., de 21 años, quien manifestó que había sido el quien sustrajo la motocicleta pero sin intenciones de robo, sino que sólo quería jugarle una "broma pesada" a su propietario.

Luego de estas declaraciones, el personal policial consultó con el fiscal de turno sobre los pasos a seguir, y este determinó que se traslade al sujeto junto con la moto hasta el Destacamento N° 9 para entrevistar a la víctima. Esta, efectivamente dijo reconocer a Juan R. de 21 años, por lo cual la autoridad judicial determinó que el hombre no sea imputado y el motovehículo continúe secuestrado hasta que se presente el titular con sus correspondientes papeles de dominio.