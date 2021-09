Reportaron errores en la aplicación

Este sábado por la mañana se reportaron en varias localidades de la provincia de Santa Fe, numerosos inconvenientes para efectuar pagos a través de la App Billetera Santa Fe. Así lo hizo saber un lector de El Litoral que se encontraba en un supermercado de la ciudad de Santa Fe y la plataforma no le funcionó. “Tuve que dejar la mitad de las cosas porque no tenía efectivo”, lanzó. Casi en simultáneo, un comerciante de la Av. Aristóbulo del Valle de la capital provincial se comunicó con la redacción de este diario para advertir que también tenía dificultades para cobrar con la app. En sintonía, a través de las redes sociales usuarios de Rosario y Rafaela también se quejaban porque no pudieron usar correctamente la plataforma. “Sigue caída la billetera santa fe, no se coman el viaje al pedo hasta el súper...”, posteó un perfil de un joven rosarino. “Adivinen quien fue al súper y tuvo q dejar todo en la caja pq no andaba la Billetera Santa Fe”, publicó otro usuario de la misma ciudad.

En ese sentido, a través de la cuenta @PreciosRosario otros usuarios de Billetera SF avisaron de las fallas. “No estaba funcionando y tuve que pagar de otra forma”, publicó como respuesta un usuario. “No escanea el QR”, agregó otra joven. Otra cuenta aportó: “Tengan cuidado que tira error pero el pago entra igual, chequeen en movimientos o que dueños del comercio se fijen en su cuenta”. Mientras que en la ciudad de Rafaela, también avisaban de problemas. “Que pasa que la billetera Santa Fe, no esta funcionando en la Ciudad de Rafaela, hace ya una semana”, posteó un usuario.



ACTUALIZACIÓN

En tanto, semanas atrás, ocurrió una situación similar y se solucionaba actualizando la app. Cabe señalar que al momento, no existen nuevas versiones del sistema.



VÍAS DE RECLAMO

El programa Billetera Santa Fe busca fomentar el consumo y acompañar a los comercios, por lo que resulta fundamental promocionar los derechos de las y los consumidores. En este marco, los reclamos por uso indebido de Billetera Santa Fe pueden realizarse de manera presencial o virtual. De manera presencial pueden realizarse en la ciudad de Santa Fe en el Ministerio de la Producción, ubicado en Pellegrini 3100 o al teléfono 0800 555 6768 (opción 3) de 8 a 12 horas en días hábiles. En el caso del trámite online, a través de Ventanilla Única Federal ingresando a https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario o ante las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) en https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/259414/1365404/.



HASTA FIN DE AÑO

Cabe recordar que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe anunciaron este viernes que el programa de reintegros “Billetera Santa Fe” continuará, al menos, hasta que termine el año. En tanto, este programa ya superó el millón de usuarios: concretamente, son un 1.025.000 las personas que usan esta programa del Gobierno para pagar sus compras con posteriores reintegros, mientras que son 23.000 los comercios santafesinos adheridos. Los reintegros que realiza Billetera Santa Fe son del 30% en alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías, librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares, restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo.; y reintegros del 20% en electro, informática y artículos del hogar. Además, para este 21 se septiembre, día de la primavera, está previsto sumar un 10% de reintegro al existente de 30% en el sector gastronómico. Es decir, sólo en la jornada de la llegada de la primavera habrá un 40% con el mismo tope de $5.000.