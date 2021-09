Municipio denunció la compraventa de metales

Este viernes, el Estado municipal estableció una denuncia ante la Justicia contra un local de compraventa de metales, sito en avenida Italia al 1200, que no estaba habilitado para la actividad.

A partir de denuncias recibidas, se acercó al lugar personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, acompañados por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes observaron que el negocio se encontraba en funcionamiento y atendiendo al público.

Vale recordar que el propietario del lugar había sido intimado a regularizar su situación en el mes de abril por el Juzgado de Faltas y nunca respondió a la solicitud de las autoridades.

En ese marco, se realizaron la diligencias correspondientes y se procedió a realizar la denuncia judicial contra el titular porque no respondió a la solicitud del Juzgado de Faltas municipal y, además, continuó funcionando, con apertura al público, agravando su situación legal.



SUNCHALES: EN

CHACARITAS

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en horas de la tarde del viernes, dando estricto cumplimiento a oficios emanados por el fiscal Dr. Martín Castellano, inspeccionaron varias "chacaritas" de la localidad de Sunchales, y no se halló ninguna anomalía.

Cabe destacar que la inspecciones se vienen realizando en forma continua en distintas regiones de la provincia, procediendo a minuciosas búsquedas de diferentes materiales que sean de dudosa procedencia. Estos procedimientos, se realizan con el objetivo de desalentar la comercialización de elementos conseguidos en forma ilegal.



EN TOSTADO:

TALLERES DE MOTOS

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) también llevó adelante diferentes controles en talleres de reparación de motos.

En un destacado operativo, agentes de la AIC controlaron tres talleres en la localidad de Tostado, situados dos en Calle Río Negro y el restante en calle Reconquista al 900; donde se verificaron motocicletas y motopartes con resultado negativo.

Los operativos son de carácter preventivo y tienen como fundamental eje la concientización para reprimir sobre la compraventa ilegal de motocicletas y motopartes. Asimismo, se informó que dichos controles cuentan con la correspondiente verificación en el sistema de informes correspondiente a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).