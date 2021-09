Micaela Maidana: de psicóloga a artesana

Micaela Maidana, 36 años, psicóloga de profesión. Pero hace tres años cambió radicalmente el rumbo de su vida. No fue repentino; los verdaderos cambios no se producen de esa forma. Mientras ejercía en su propio consultorio comenzó, en paralelo, a estudiar “Instructorado de meditación y de yoga”. Estas técnicas le brindaron herramientas hacia el autoconocimiento, la llevaron a transitar un nuevo camino, más espiritual. Micaela vive la vida que realmente quiere. En este proceso de autodescubrimiento ha decidido que sus ingresos sean fruto de un trabajo artesanal, en el que incorpora todo lo aprendido.

Su emprendimiento se llama “Chamana”, con el cual realiza artesanalmente sahumerios extragruesos y finos, lociones áuricas, tecitos de hierbas naturales, yerba orgánica con yuyitos y cestería japonesa (imitación de mimbre).

-El instructorado implicó un antes y un después en tu vida, ¿qué podés decirnos al respecto?

-El instructorado fue una experiencia totalmente nueva que me llevo a tener otro punto de observación, a sentir la vida totalmente diferente, y a abocarme solamente a lo espiritual.

-¿Qué significa el nombre de tu emprendimiento?

-“Chamana” hace referencia a aquella persona encargada de sanar y restaurar el equilibrio mediante diversas técnicas de sanación, ya que los chamanes consideran que los problemas que sufren las personas están relacionados con un desequilibrio espiritual.

-¿Cómo surgió la idea de dedicarte a este rubro?

-La idea surgió a partir de mi fanatismo por los sahumerios. Siempre me llamaba la atención que ninguna de las marcas que probaba tenía un aroma que perdure en el tiempo hasta incluso después de consumirse, y muchos de ellos solo tenían olor a humo. Es por ello que decidí hacer mis propios sahumerios. Luego, empecé a incursionar en todas las herramientas que utilizan los chamanes para sus prácticas espirituales.

-¿Cuánto hace que dedicas a tu emprendimiento “Chamana”?

-Estoy hace tres años con este hermoso emprendimiento. Antes del mismo ejercía como Licenciada en Psicología y Coach Ontológica. Sin embargo, un día decidí seguir mi intuición, mi llamada, y dejar de ejercer mi carrera. A pesar de ya no dedicarme a ello, aplico en muchas situaciones de mi vida una mirada psicológica. En este momento estoy abocada a todo lo espiritual, pero integrando todos mis conocimientos. Hoy soy una nueva Micaela que es más espiritual, que se conecta más con la naturaleza, con su interior, con su ser.

-¿Cuáles fueron los principales desafíos que afrontaste cuando decidiste emprender?

-Los desafíos fueron muchos, pero el principal fue el adquirir la paciencia necesaria para llevar a cabo todo lo que es hoy “Chamana”. Mi emprendimiento en cada proceso requiere de una actitud de calma y tranquilidad para esperar. Por ejemplo, las hierbas de las lociones áuricas llevan meses de maceración; los sahumerios, cada etapa de elaboración lleva su tiempo de secado, y recién después se le puede colocar las esencias y los colorantes. Paciencia, también, para la yerba orgánica, antes de lanzarla al mercado, la probé por mucho tiempo yo misma, y mis amigos y familiares. Siempre mi entorno es parte de mi trabajo, me gusta contar con críticas constructivas de parte de la gente que me quiere y que quiero. Esta yerba llevó un proceso bastante largo, y de tanta teoría y tanta practica logré un producto muy rico con yuyitos muy particulares que colaboran con la digestión y el cuidado de todo el cuerpo. Mis productos llevan mucho tiempo y varios procesos, y están hechos con mucho amor y dedicación. Asimismo, fue necesario mucho estudio. Finalmente, paciencia con una misma para descubrirme como artesana. Mi trabajo antes era muy diferente; estaba sentada en un sillón en mi consultorio. Si bien esa experiencia me gustó mucho, hoy estoy explorando la experiencia de Micaela artesana y me encanta.

-¿Dónde te capacitaste?

-Aprendí gracias a cursos realizados virtualmente. Me enseñaron personas capacitadas y con muchos años de experiencia en el rubro de sahumerios.

-¿Se utilizan elementos naturales para preparar los sahumerios?

-Sí, se utilizan elementos naturales para todo. Los productos están orientados al chamanismo, a la conexión con la naturaleza, con las energías. Por eso lo que utilizo son hierbas naturales, tanto para los tecitos, la yerba orgánica.

-¿Qué es una loción áurica?

-Las lociones áuricas son preparados que llevan un proceso de macerado de meses. Contienen extractos de tres plantas sumamente importantes como lavanda, romero y ruda para una limpieza áurica. El aura es un campo energético que se ubica alrededor del contorno de nuestro cuerpo y está compuesta por diferentes capas. Éstas se presentan en distintos colores, según el estado de ánimo o la personalidad de cada uno. Es por ello que con la limpieza áurica podemos descargar las energías negativas del cuerpo para que la energía pura y positiva pueda fluir correctamente.

-¿Cuál es la importancia de participar en ferias para un emprendedor?

-En las ferias tenemos la posibilidad de realizar ventas interaccionando con muchas personas cara a cara. La gente ve y habla con el artesano y no a través de una red social, sin saber quién es la persona que se encuentra detrás, y eso es mágico. En las ferias puedo, además, compartir con mis seres queridos, entre ellos, con mi hijo de 5 años que es mi gran maestro y mayor motor. Con respecto a este tema, he participado en muchas, y todas son diferentes. Personalmente me gustan mucho las que pueden ir niños, toda la familia entera. Esas me atraen y en esas tiendo a participar. Ello me permite poder ver a mi nene jugar mientras estoy ofreciendo los productos que amo hacer. En cada una, me acompaña mi novio, y siempre nos visitan, mi mamá, mi suegra y amigos.

-¿Qué dirías que no puede faltar en un emprendimiento para tener éxito?

-No puede faltar la paciencia en los procesos que cada producto conlleva, amor hacia lo que se hace, dedicación constante y trabajar con productos de calidad.





DATOS DE CONTACTO:

Facebook: Chamana

Instagram: @chamana.creaciones

WhatsApp: (3492)205135