Boca visita a Atlético Tucumán

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 18 (NA). - Boca visitará este sábado a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el cual el técnico Sebastián Battaglia pondría un equipo alternativo y guardaría a los habituales titulares para el partido frente a Patronato de Paraná por la Copa Argentina.

El encuentro se disputará mañana desde las 20:15 en el estadio Monumental José Fierro, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Diego Verlotta y José Castelli, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



OTROS PARTIDOS. 13.30 hs. Godoy Cruz vs Sarmiento, 15.45 hs. Vélez vs Aldosivi, 18 hs. Racing vs Talleres.



Las posibles formaciones:



Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán). Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora de inicio: 20:15 - TV: Fox Sports Premium .



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Ramiro Ruiz Rodríguez, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ciro Rius; Augusto Lotti y Ramiro Carrera. DT: Omar De Felippe.



Boca: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Lisandro López, Renzo Giampaoli o Carlos Zambrano, Frank Fabra; Esteban Rolón; Rodrigo Montes, Alan Varela, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.