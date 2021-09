Arranca el senior

Este sábado se pondrá en marcha el último torneo que faltaba de Liga Rafaelina de Fútbol. Con la disputa de la primera fecha del Apertura de Fútbol Senior toda la actividad liguista estará en marcha.

Los encuentros se jugarán en Egusquiza, en cancha del CASI. Los cruces: 14 hs. Quilmes vs Dep. Bella Italia, 15.30 hs. Dep. Susana vs Brown San Vicente, 17hs San Isidro vs Moreno de Lehmann.