Los Pumas, buscando sumar

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, presentará seis modificaciones para medirse hoy ante Nueva Zelanda, en la ciudad australiana de Brisbane, desde las 7.05 por la cuarta fecha del torneo Rugby Championship, El encuentro se jugará en el Suncorp Stadium de Brisbane y será dirigido por el árbitro sudafricano Jaco Peyper, asistido por los australianos Nick Berry y Jordan Way. Previamente, a las 4.05 se medirán los seleccionados de Australia y Sudáfrica, dirigidos por el inglés Matthew Carley.

Los All Blacks, máximos ganadores del Rugby Championship (se adjudicaron seis títulos), le llevan cinco puntos de ventaja a Sudáfrica (10), mientras que más atrás están Australia (4) y Argentina (0).

Estas son las formaciones: Nueva Zelanda: Joe Moody, Samisoni Taukei'aho y Tyrel Lomax; Patrick Tuipulotu y Tupou Vaa'i; Ethan Blackadder, Ardie Savea (capitán), Hoskins Sotutu; TJ Perenara y Damian McKenzie; George Bridge, Quinn Tupaea, Rieko Ioane y Will Jordan; Jordie Barrett. Entrenador: Ian Foster.

Argentina: Facundo Gigena, Julián Montoya (capitán) y Santiago Medrano; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Juan Martín Gonzalez, Marcos Kremer y Pablo Matera; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Santiago Cordero; Juan Cruz Mallia. Entrenador: Mario Ledesma.

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).