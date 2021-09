Realizarán controles vehiculares en el barrio Malvinas Argentinas

En el Salón Verde del municipio, el intendente Luis Castellano, junto al secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo y concejales, mantuvieron este viernes un encuentro con el presidente de la vecinal del barrio Malvinas, Néstor Seffino e integrantes de la comisión. “En el marco de una serie de reuniones que el Intendente se comprometió con el cuerpo legislativo, hoy recibimos a integrantes de la vecinal del barrio Malvinas Argentinas a fin de poder compartir problemáticas que hacen al normal desenvolvimiento del barrio y que vienen planteando desde hace un tiempo tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo”, manifestó Lombardo. “Fue una reunión positiva porque de aquí surgió un compromiso de tareas para poder ir dando respuestas inmediatas al sector que están vinculadas fundamentalmente a la complejidad que genera una importante presencia de tráfico de camiones, producto de las instalaciones que se encuentran en el barrio, muy vinculadas a actividades comerciales de depósitos y talleres mecánicos”, agregó el secretario de Gobierno.



DETALLES

“Se realizarán controles e inspecciones a fin de poder lograr más tranquilidad a los vecinos y vecinas respecto al tráfico de vehículos pesados. Además, se acordaron acciones que serían a mediano plazo, con la colocación de cartelería indicadora que facilite el tráfico, y con el análisis específico de lo que es la trama y las posibilidades de habilitaciones comerciales en el barrio”, sostuvo el secretario de Gobierno y Participación. “La alta densidad de galpones destinados a depósitos que hay en el sector, es lo que genera el malestar de los vecinos y vecinas, a lo que hoy, como parte del compromiso asumido, todo el cuerpo legislativo trabaja en conjunto con el Ejecutivo, para encontrar herramientas que especifiquen cuáles serían las actividades habilitadas para esta etapa, tratando de generar un mayor ordenamiento del barrio y que eso se traduzca en tranquilidad en el sector”, detalló Lombardo.



PASOS A SEGUIR

El Secretario, explicó que “como paso inmediato desde el área de Gobierno, la cual represento, vamos a estar llevando a cabo controles vehiculares permanentes, buscando modificar algunas ordenanzas que nos brinden herramientas que faciliten dicho control”. “Con el accionar rápido buscamos que, de alguna manera, se pueda generar un impacto inmediato para la tranquilidad del vecino y vecina. Eso va a requerir de recursos humanos permanentes, con mucha más presencia en el lugar. Entendemos que es una acción factible, que podemos llevar a cabo inmediatamente”, concluyó.



ANTIGUA PROBLEMÁTICA

Por su parte, Néstor Seffino, el presidente vecinal del barrio, manifestó ante una consulta de este Diario, que "este problema no es nuevo, data de muchos años. Este encuentro con el intendente se dio a raíz de los reiterados reclamos de los vecinos, que han juntado firmas y las han enviado al Concejo. Por suerte pudimos tener una reunión entre todas las partes junto con el resto de la comisión vecinal y algunos vecinos también. Tratamos este tema que nos preocupa y mucho, donde hicimos hincapié, fundamentalmente, en la incesante construcción de galpones, además de la gran cantidad de camiones de gran porte que ingresan al barrio en todo momento, sin ningún tipo de controles. El movimiento que hay es mucho, a muy pocas cuadras del centro de la ciudad, y el tránsito pesado que hay en el barrio es enorme y muy peligroso, además de todo el ruido molesto que genera. De todos modos, se está analizando la solución, prometieron trabajar en esta problemática y esperemos que todo lo que se charlo llegue a buen puerto".



MÁS COMERCIOS

Por último, Seffino comentó que "pedimos por favor que no se construyan más galpones. Lo que necesita el barrio son más comercios y no galpones. Hay lugares donde no se puede transitar, porque los camiones están estacionados toda la noche y todo el día en los principales accesos, donde muchas veces la barredora municipal no puede ingresar. Así que quedamos conforme con lo conversado con las autoridades municipales y habrá que ver qué respuesta se le dará al vecino con el tiempo. De ser necesario una nueva reunión, la vamos a hacer", concluyó.