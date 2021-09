Gunzinger: “necesitamos una adecuación de la Ordenanza"

Luego de que el intendente Luis Castellano se reuniera el miércoles con los concejales para hablar entre otros temas de la situación de la Nueva Terminal de Ómnibus, que tuvo un deterioro enorme en la labor de las empresas de transporte que están desarrollando sus actividades con mucha dificultad, el gerente de la concesionaria, Hernán Gunzinger, explicó: “Nosotros estuvimos hablando con el intendente, el secretario de Gobierno y la Jefa de Gabinete, mostrándoles la situación que estamos teniendo como concesionarios en este año, año y medio de pandemia, con inconvenientes que hemos tenidos vinculados al mantenimiento fundamentalmente de este edificio; tuvimos una restricción a nivel cero por más de ocho meses y si bien hoy uno ve que esto está mejorando, avanzando de a poco y que va tomando forma, necesitamos coordinar una reunión con los concejales para también comentarles esta situación”.“La intención es solicitarles un acompañamiento, pensando en que podemos tener a través del Ejecutivo, del Legislativo, de alguna adecuación de la Ordenanza que nos liga con el Municipio y que ellos se puedan aggiornar a las cosas que se vienen. Esta es una terminal que se edificó hace más de diez años y hoy hay un avance tan grande de todo, de lo tecnológico, de las comunicaciones no solo a través de transporte sino electrónicas, que actualmente nos sobran boleterías. Lo que queremos en ese sentido, es mostrarles esto que pasa y pensar juntos como modernizarla, cambiando las expectativas, por ejemplo instalando locales comerciales”, contó Gunzinger.El gerente, manifestó que “sabemos y ya lo vemos a través de las empresas de transporte, que hoy con una boletería se están comercializando casi siete empresas u ocho, debido a la situación económica que también atraviesan por todas las consecuencias de esta pandemia, en donde van restringiendo todos sus gastos, van minimizando los costos. Para las empresas es un beneficio muy grande la posibilidad de vender pasajes a través de internet. Por esto, no tenemos el ingreso de las locaciones de esas boleterías y diariamente va disminuyendo ese ingreso”.“Queremos charlar con los integrantes del Concejo, con los funcionarios municipales, porque como dije, es necesario trabajar en forma conjunta para generar ideas que nos permitan que esto no decaiga”, explicó Gunzinger.Además, el gerente de la concesionaria, confirmó que envió este jueves una nota al Cuerpo Legislativo, para lograr una reunión, en la que los ediles conozcan de primera mano el trabajo realizado hasta el momento, como se venía llevando a cabo el mantenimiento y como se administraban los ingresos.Gunzinger, afirmó que “es imperioso trabajar en una actualización de la Ordenanza, que nos permita de manera conjunta seguir manteniendo un edifico que la concesión le alquila al Municipio, con lo cual este es un edificio de la ciudad; vemos que esta es la imagen que muchos pasajeros que pasan por Rafaela se llevan, por eso nuestra intención es que todo aquel que pase por aquí se lleve la mejor imagen de Rafaela. Cuando hoy se hablaba de un deterioro de este lugar, entendemos que la palabra deterioro es fuerte y lo que pedimos desde aquí es el acompañamiento para maquillar la Terminal”.