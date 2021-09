El Concejo tendrá su concurso fotográfico

Ayer se llevó a cabo la sesión del Concejo, en la que sólo había un proyecto para su aprobación, que fue presentado por el concejal del PDP (FPCyS), Lisandro Mársico, en el que solicitaba derogar el artículo N° 3 de la Ordenanza que regula el servicio público de remises, pidiendo no tramitar todos los años el Certificado de Buena Conducta.

Una disonancia respecto a un aspecto del proyecto que tiene que ver con lo que sucede con los menores de 46 años y con lo que superan esa edad en la tramitación del Certificado de Buena Conducta, hizo que el proyecto vuelva a comisión, para de esta manera realizarle lo ajustes correspondientes y poder convocar al fiscal municipal para que brinde su aporte.

En tanto, sobre tablas se trató y aprobó el proyecto de Resolución para crear en el ámbito del Concejo Municipal de Rafaela el “Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela”, donde se estable que anualmente, mediante resolución, se fijarán las temáticas a retratar, bases y condiciones del concurso para el año en curso, definición del jurado evaluador, así como los premios a otorgar.

En este caso, se definió que la temática del concurso para el año 2021, será “Pandemia con abordaje desde la perspectiva de Género”, y los premios que se otorgarán son los siguientes: Primer Premio: $ 80.000; segundo premio: $50.000; tercer premio: $ 30.000. En tanto, para la primer y segunda mención, el premio será de $ 10.000. Respecto al jurado evaluador, el mismo estará integrado por Gina Remonda, Omar Yacob y Verónica Andrenelli.



BASES Y CONDICIONES

En la Resolución aprobada este jueves, en el Anexo I se encuentran establecidas las bases y condiciones del “Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela”, donde consta que la convocatoria está destina a personas que se desempeñen en el arte visual de modo aficionado, residentes en la ciudad de Rafaela y mayores de 18 años, y que la recepción de las obras inicia el 20 de septiembre y finaliza el 11 de octubre.

La publicación de los ganadores se realizará el día 24 de octubre a través de la web oficial del Concejo Municipal y en sus redes sociales, y los premios serán entregados el día 29 de octubre.

Los requisitos para participar, son que las fotografías deberán ser inéditas, actuales o atemporales, presentadas por el/la el propio/a autor/a, y referirse exclusivamente a la propuesta de este 2021. Sólo se podrán presentar imágenes en formato digital, que se enviarán por correo electrónico a la casilla [email protected]

Las fotografías podrán ser originales o contener retoques, ediciones e intervenciones artísticas en el caso de que el autor así lo considere; deberán ser presentadas de modo individual. Cada autor/a podrá presentar una única obra por categoría; la obra enviada no podrá haber sido presentada, simultáneamente, en otro concurso, certamen o evento. Se tomarán en cuenta, únicamente, las imágenes que cumplan con estas especificaciones: Formato de envío jpg; orientación: vertical u horizontal.

En tanto, se notificará por correo electrónico a los participantes cuyas obras hayan sido seleccionadas; serán descalificadas aquellas obras que se compruebe no sean de autoría aficionada y las enviadas fuera de los plazos estipulados para el concurso.

Se informa que al aceptar las Bases y Condiciones del "Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela", cada participante declara que es titular de todos los derechos intelectuales sobre la fotografía presentada y que posee todos los derechos necesarios sobre las imágenes si estas incluyeran personas fotografiadas. Es decir, en el caso que la fotografía presentada, registre persona/s, el autor/a asume la responsabilidad de haber obtenido la imagen con el consentimiento de las personas que aparecen en ella y, en el caso de menores de edad, de contar con el permiso y autorización de los padres, tutores o responsables, eximiendo a los organizadores de todo reclamo que pudiera surgir respecto de la imagen fotografiada y/o de su uso, no siendo necesario presentar dicha autorización ante los organizadores del presente concurso.