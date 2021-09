Se anotaron 200.000 menores

La provincia de Santa Fe ya tiene casi 200.000 menores de entre 12 y 17 años sin comorbilidades anotados para recibir la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo a lo publicado por Diario Uno, desde el Ministerio de Salud provincial indicaron que las 8.000 dosis de la vacuna Pfizer llegarán durante las primeras horas de este viernes y adelantaron que comenzará la inoculación con las personas de 17 años y explicaron en base a qué conceptos se diagramará la distribución de las próximas entregas de las vacunas de Pfizer en la provincia, ya que el primer lote será solo para Rosario y Santa Fe. De esta manera, los menores de Rafaela sin comorbilidades deberán aguardar un tiempito más para poder recibir su primera vacuna contra el Covid-19. No obstante, la cantidad total de menores anotados para vacunarse es de 231.276. De ellos, 198.778 no presentan factores de riesgo. Por su parte, los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades que se anotaron para recibir la vacuna fueron 32.498, de los cuales 30.001 fueron inoculados con una dosis y 15.633 ya tienen el esquema completo. Es por eso que en caso de no estar anotados, los interesados en recibir la vacuna pueden hacerlo en este enlace https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio.

Las dosis de Pfizer están en el país desde la semana pasada. El coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, Sebastián Torres, indicó a La Capital que “a Santa Fe le corresponde alrededor del 7,5% de las dosis que van llegando”. Las únicas dos localidades que recibirán este primer arribo de dosis de Pfizer serán Rosario y Santa Fe, y es por eso que Torres detalló: “Primero se distribuye un stock muy chiquito, pero de acá a fin de año el contrato de Nación indica que el total es de 20 millones (para todo el país). A medida que vayan llegando, se va a ir trabajando en la descentralización”. Los equipos del Ministerio de Salud tienen por delante diagramar la distribución de las vacunas de Pfizer, en base al tratamiento específico que requieren las dosis. En comparación con las vacunas desarrolladas por otros laboratorios, demandan un operativo de distribución y conservación específico, a 80 grados bajo cero. Esto, según explicó Torres, hace que se deban programar las entregas según las posibilidades que otorgan los métodos de conservación de este tipo de vacunas.



LLEGARON MÁS VACUNAS

En tanto, la Dirección Regional de Salud comunicó que durante la mañana de este jueves se recibiendo otras 3.290 dosis de vacunas AstraZeneca para continuar con el plan y completar esquemas de vacunación contra el Covid-19. Las mismas fueron distribuidas de la siguiente manera: Rafaela 1.200; San Cristóbal y San Guillermo 300, Tostado 250, Ceres 200 y 170 en María Juana y Sunchales, entre los principales efectores de salud. También se informó que ya llegaron a la ciudad las 6.000 dosis del 2do componente de la Sputnik V de las 11.375 que fueron repartidas en la zona, mientras se aguardan mayores precisiones sobre la llegada de más vacunas Moderna y de las primeras dosis de las Pfizer.



1 NUEVO CASO

Por último, este jueves Rafaela sumó un nuevo caso de coronavirus y totaliza 14.756 desde el inicio de la pandemia. Aún quedan activos 16, mientras que los aislados son 53 y los recuperados 14.420. En tanto, por 9ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Además, en el Hospital "Jaime Ferré" continúan internados 3 pacientes Covid-19 positivos en UTI y tan sólo uno en sala general. En la provincia se confirmaron otros 100 contagios de Covid-19 para un acumulado de 468.229 y 5 muertes, registrándose 8.414 víctimas fatales.