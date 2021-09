El lunes comenzaría la reparación de veredas

El intendente, Luis Castellano anticipó ante una delegación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) encabezada por su presidente, Diego Castro, que la próxima semana podría comenzar a ejecutarse la reparación de las veredas y el repintado de columnas de iluminación en el área del macrocentro, una obra financiada por el Gobierno nacional a través del programa "Argentina Hace 2". La refuncionalización del Microcentro que incluye definir el destino que tendrá el complejo Ripamonti y la actualización del Código Urbano fueron los principales "temas en agenda" que se abordaron, café de por medio, durante un encuentro que se llevó a cabo el miércoles último en el despacho de Intendencia.

"En función de lo que dijeron, hay probabilidades de que el lunes comience la reparación de veredas y el repintado de columnas de iluminación contempladas en el programa Argentina Hace 2. Pero lo que no empezará será la reconstrucción de los dos primeros canteros de bulevar Santa Fe, desde la plaza hacia la Jefatura, porque están esperando que la empresa adjudicataria termine el aprovisionamiento de materiales para que durante su ejecución no se deba frenar por falta de insumos", resumió uno de los participantes del encuentro ante una consulta de este Diario.

Además de Castellano y Castro, participaron de la reunión el director Ejecutivo del CCIRR, Iván Acosta, y los secretarios de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino y el responsable de Infraestructura para la Producción del Municipio, Gustavo Pieroni.

De acuerdo a la información publicada por la gremial empresaria, los funcionarios municipales "adelantaron que en breve comenzarán las obras de remodelación de los canteros centrales del Bv. Santa Fe entre Lavalle - 9 de Julio y Pueyrredón - Sargento Cabral, en el marco del plan Argentina Hace 2". Asimismo, se destacó que "la Municipalidad continúa las gestiones ante autoridades del Gobierno provincial para que el presupuesto provincial del próximo año incluya la obra de saneamiento hídrico en el anillo central de la Plaza 25 de Mayo, que contempla un reservorio entubado, que además requerirá de obras de arquitectura para la intervención urbana correspondiente".

En un encuentro anterior, el Municipio estimó que el proyecto de desagües en torno a la plaza tendría un presupuesto aproximado de 150 millones de pesos. Y que la reconversión posterior de la Plaza costaría otros 230 millones de pesos. "En este punto es necesario hacer una aclaración. El Programa Argentina Hace 2 incluye la transferencia de fondos desde Nación al Municipio para arreglar veredas, repintar columnas de iluminación e intervenir en dos canteros de bulevar Santa Fe. Nada más. Por otra parte, se encuentra el proyecto de refuncionalización de toda el área central que incluye los desagües de la plaza 25 de Mayo y de calle Tucumán, nuevas veredas en bulevar Santa Fe entre la plaza y la Jefatura de Policía, con cableado subterráneo. A esto podría sumarse el reemplazo de la antigua estructura de las redes de desagües cloacales. Y también la intervención de la avenida Santa Fe entre la Jefatura y el Parque Balneario que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, que ya fue licitada y que cuenta con financiamiento para avanzar", agregó la fuente consultada.

Otro de los asuntos analizados en la reunión giró en torno al edificio de los ex Almacenes Ripamonti, que fue expropiado por el Gobierno provincial con un aporte superior a los 100 millones de pesos y cedido al Municipio. "En breve se oficializarán a través de un decreto municipal las bases y condiciones del concurso de anteproyectos, que estará a cargo del Colegio de Arquitectos, para la construcción de un espacio multifuncional en el edificio del ex Almacén Ripamonti, una obra clave para el sector en cuestión", indicó el CCIRR.

Por otra parte, Castellano, Castro y compañía intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto de actualización del Código Urbano Municipal que el Ejecutivo elevó al Concejo Municipal, donde se encuentra bajo análisis sin un consenso pleno. "Se coincidió en la necesidad de poner en valor la voluntad de todas las partes de concretar una normativa que garantice una respuesta integral a los diferentes actores que han sido parte de todo este proceso" se destacó desde la entidad empresaria en referencia a que la iniciativa es el resultado del aporte de distintas organizaciones. "Desde el CCIRR se ratificó la importancia de generar los consensos necesarios para lograr un proyecto global que favorezca la generación de inversiones para acompañar el crecimiento de la ciudad de manera equilibrada y sostenible, con el consecuente impacto en la generación de empleo y mejora de la calidad de vida en general", se agregó.

Si bien anteriormente desde la Cámara Inmobiliaria de Rafaela se pedía por la posibilidad de construir edificios de mayor altura en el eje de los bulevares fundacionales y calles adyacentes, la inclusión de la cláusula de ocupación en el proyecto de modificación del Código abrió una nueva diferencia. "En este punto aplica el concepto de sábana corta... al final se logra un aval para construir más alto pero se incorporan nuevas exigencias que tienen que ver con conceptos como porcentaje verde, espacio absorbente y porcentaje verde ambiental. Esto hace que no se pueda aprovechar plenamente el terreno en la planta baja pues se deben destinar espacios para dejar la tierra libre para que absorba aguas pluviales. Sin duda que esto afecta a los terrenos tipo que tenemos en el área central en el caso de proyectos de vivienda colectiva o edificios de uso múltiple", amplió la fuente consultada.

Finalmente, durante la reunión se remarcó "el trabajo que viene llevando adelante la Agencia de Desarrollo ACDICAR, a través de la cual se canalizan múltiples actividades que potencian el desarrollo productivo local y regional, como es el caso de la iniciativa provincial TECNOPYME, el programa nacional PROCER (lanzado hace pocos días), los microcréditos otorgados a una gran cantidad de micro y pequeñas empresas de la ciudad y las permanentes inversiones para potenciar el CEN-TEC, entre otras".