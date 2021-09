Adelantan la convocatoria para el Consejo del Salario

El Gobierno adelantó para el próximo martes la reunión del Consejo del Salario que estaba pautada para fin de mes, con el objetivo de definir un nuevo aumento del haber mínimo. Fuentes oficiales confirmaron a la agencia NA que el encuentro será virtual y se concretará ese día a partir de las 15:00.En abril, representantes de gremios y empresas acordaron un aumento del 35% en el salario mínimo en siete tramos no acumulativos, que lo iba a llevar a $29.160 recién en febrero del 2022. En su propósito de evitar que la inflación siga erosionando la evolución de los ingresos de la población, el Gobierno decidió corregir la implementación del incremento pautado en la primera etapa del año.De ese modo, la administración de Alberto Fernández tomó la determinación de adelantar las actualizaciones, por lo que el último fue aplicado en septiembre, en lugar de febrero, mes en el que finalmente superó los $29.000.El ajuste del salario mínimo constituye una pieza clave para la medición de la pobreza además porque impacta en los programas sociales y la Prestación por Desempleo. Por la suba de precios, en reiteradas oportunidades, los principales referentes del equipo económico resaltaron la importancia de que este año la inflación pudiera ganarle a los salarios.Así, en los próximos días los representantes de gremios y empresas retomarán la discusión salarial para pautar los incrementos de los próximos meses. Según los últimos datos difundidos por el INDEC, los salarios subieron 2,3% en junio último, por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 3,2%.$68.359 PARA NO SER POBREUna familia de cuatro integrantes necesitó en agosto un ingreso de $68.359 para no ser considerada pobre, una suma que significó un aumento del 1,2% contra julio anterior, la menor variación en 13 meses, informó el INDEC. En tanto, el mismo grupo familiar requirió un ingreso mínimo de $29.213 para no ser indigente, registrando en este caso un incremento del 0,7% contra julio pasado, el más bajo.En comparación con agosto del año pasado, la denominada Canasta Básica Total (CBT) acumuló un incremento del 50,3%, mientras que la Alimentaria (CBA) registró un avance del 55,5%.Según el INDEC, la inflación de agosto se ubicó en el 2,5%, un porcentaje que superó el crecimiento verificado por ambas canastas, que determinan los índices de pobreza e indigencia. En el caso de la alimentaria, el valor por adulto es de $9.454, mientras que la total llegó a $22.123.El sondeo oficial informó que una familia de cinco integrantes requirió un ingreso de $71.899 para no ser pobre, y si solo está conformada por tres personas, $54.422. (NA)