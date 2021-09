El Presidente rompe el Frente de Todos o acata lo que exige Cristina Kirchner

Desde la Casa de Gobierno se buscaba ayer "bajar el tono" de la crisis interna, pero la "explosiva" carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra las políticas económicas del Gobierno y el entorno presidencial "obliga" al presidente Alberto Fernández a "recalcular" los pasos a seguir. "Se buscaba bajar el tono (de la crisis), ordenarnos cuando bajara la espuma, pero la carta es explosiva", resaltaron a NA fuentes de Casa Rosada.

En ese marco, consideraron que la misiva "obliga al Presidente a recalcular" su hoja de ruta, aunque reconocieron: "Hay que pensar con calma. No sabías cómo seguía todo antes de la carta, imaginate ahora". "No parece haber muchas opciones, hay que ver qué define Alberto (Fernández). Con la carta se achican las opciones de negociaciones internas", reflexionaron fuentes con despacho en Balcarce 50.

En este marco, el Gobierno vive sus horas más agitadas entre versiones de aceptación de renuncias de ministros, desmentidas oficiales, y explosivas declaraciones de dirigentes kirchneristas contra el presidente Alberto Fernández. El sector referenciado en Cristina Kirchner ya venía reclamando un cambio profundo en el rumbo económico, alejado del "fiscalismo" que le atribuyen al ministro de Economía, Martín Guzmán, pero la perspectiva de las PASO hizo que el conflicto quedara contenido por un tiempo.

El veredicto de las urnas hizo volar esa tregua y el kirchnerismo, en estado de emoción violenta, se jugó a fondo con una jugada riesgosa: la presentación masiva de "renuncias a disposición", a fin de forzar cambios en el Gabinete y acciones concretas para revertir la caída de los ingresos en los sectores populares.

Antes de que se conociera el escrito de la vicepresidenta, en los pasillos de la Casa Rosada comenzaba a tomar fuerza la idea de que la tormenta política del Frente de Todos se pudiera resolver mediante "el diálogo y sin presiones" de cambios en el Gabinete nacional.

Luego de las versiones que surgieron desde la propia Casa Rosada respecto de que el Presidente había aceptado la renuncia del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue la encargada de realizar la desmentida de manera oficial.

"Nunca nos informaron oficialmente que el Presidente había aceptado la renuncia de Wado ", respondieron a NA fuentes cercanas al ministro del Interior, que indicaron que De Pedro y Fernández "no se comunicaron" en las últimas horas.

En ese marco, el jefe de Estado permaneció este jueves en la Residencia de Olivos junto a su círculo íntimo, con quienes se encontraba cuando se enteró de la carta de Cristina "por las redes" sociales. Por la mañana, Fernández se reunió en su despacho de la Jefatura de Gabinete de Olivos con los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de San Juan, Sergio Uñac.

Luego, llegaron a la Quinta Presidencial la de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, entre otros. Pasadas las 17:00, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se dirigió hacia la Residencia de Olivos para definir junto a Fernández "el paquete de medidas económicas" que serían anunciadas "de forma escalonada en los próximos días".

Según informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete, las medidas estaban vinculadas a un "aumento del mínimo no imponible y asistencia a provincias afectadas por la bajante del río Paraná".

Lo cierto es que por estas horas ronda la "incertidumbre" en las principales oficinas de la Casa Rosada, donde consideran que el Presidente "tiene dos opciones: rompe el Frente de Todos o acata lo que pide Cristina (Kirchner)".



OTRO DÍA FRENÉTICO

EN LA CASA ROSADA

El incendio desatado por el denominado "golpe palaciego" del kirchnerismo no se apagó y este jueves continuaba el clima de zozobra en la Casa Rosada, atento a las novedades, especialmente si Alberto Fernández aceptaría o no algunas de las renuncias de ministros y altos funcionarios de Estado del kirchnerismo.

A las 9:10, el dirigente de Miles, Luis D Elía apuntaba contra Cristina Kirchner por haber elegido a Alberto Fernández como candidato presidencial: "¿Ella no sabía lo que era Alberto Fernández, que era un hombre de centroderecha comprometido con los intereses de las corporaciones?", se preguntó el dirigente ultrak, que aseguró que "la gran responsable" de esta crisis política y social es la vicepresidenta.

Minutos más tarde, se conocían explosivas declaraciones del ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica opinando que la Argentina "está desquiciada". A las 10:20, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se sumaba a la polémica como espectadora y señalaba que la derrota del Frente de Todos "los pone al borde de la disolución".

En simultáneo, se conocía que el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales afines al Gobierno suspendían la marcha a Plaza de Mayo que habían anunciado para respaldar a Alberto Fernández de los embates del kirchnerismo. La movilización se canceló por pedido expreso del presidente.

Poco después del mediodía, el presidente realizaba una serie de tuits en los cuales ratificaba su autoridad presidencial y aclaraba, con guiño a La Cámpora y al Instituto Patria: "La gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido".



EL AUDIO FURIOSO DE VALLEJOS

En ese momento se conocía un audio filtrado con furibundas críticas de la diputada nacional Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández, pero también contra Guzmán, Cafiero Matías Kulfas y Vilma Ibarra.

A Fernández lo llamó "enfermo" y "mequetrefe" y lo acusó de estar "atrincherado" en la Casa Rosada, "sin legitimidad", recordando que había sido puesto a dedo en ese lugar por Cristina Kirchner, "la dueña de los votos". En este sentido, opinó que debía "allanarse a lo que diga" Cristina Kirchner, y que nadie lo había votado para "someterse al mandato del Fondo Monetario".

A Cafiero lo tildó de "imbécil" e "inútil" por no poder coordinar el Gabinete, y a Guzmán lo definió como "neoliberal" por llevar adelante un ajuste fiscal en medio de un contexto de "50% de pobreza".

Luego Vallejos pidió disculpas por su exabrupto, pero ya era tarde y fue blanco de numerosas críticas en redes sociales, entre ellas del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El mensaje de Aníbal recibió horas después el "me gusta" del jefe de Estado.

A las 15:00, Fernández recibió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en su búsqueda por fortalecer la red de apoyos en el interior del país. A las 17:20, el presidente marcó la cancha al señalar que "con presiones" no lo iban a "obligar" a tomar determinadas decisiones. En cambio, destacó que Cristina Kirchner "sabe que por las buenas" podían "sacarle cualquier cosa".



LA CARTA "BOMBA"

A las 19:00 las llamas de la interna volvieron a crecer con la publicación de una carta abierta por parte de Cristina Kirchner en la cual sincera que sus diferencias con Alberto Fernández vienen desde hace meses, especialmente en lo que refiere a la conducción económica.

En la misiva, la ex jefa de Estado acusó al Gobierno de estar llevando a cabo "una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad". Mencionó que en las últimas reuniones con el presidente le advirtió que el deterioro económico iba a tener "consecuencias electorales", y consignó que el presidente rechazaba ese pronóstico y le prometía que iban a ganar en las PASO.

Cristina Kirchner también reconoció su insistencia al mandatario nacional para que cambie ministros, y mencionó en particular el cargo de jefe de Gabinete ocupado por Cafiero.

Por último, le recordó a Alberto Fernández que fue ella quien lo eligió para ser candidato presidencial, y concluyó la carta pidiéndole que "honre aquella decisión" y especialmente que "honre la voluntad del pueblo argentino".