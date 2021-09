Regreso del público "lo antes posible"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Integrantes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se reunieron ayer por el retorno del público a los estadios en el torneo argentino y el vicepresidente de la entidad, Cristian Malaspina, aseguró que es "atinado" que los hinchas "vuelvan a disfrutar del espectáculo".

"La mayoría de los clubes se sostienen por los socios y sus abonados, muchos apoyaron la estructura y es atinado que vuelvan a disfrutar del espectáculo", manifestó Malaspina en declaraciones al sitio Doble Amarilla, luego del encuentro en Puerto Madero.

Si bien el mandatario de Argentinos Juniors señaló que la vuelta no depende de la LPF, remarcó lo necesidad de que sea "lo antes posible". "Desde el fútbol no hay una imposición de un porcentaje. Sí sabemos que hay un porcentaje mínimo del 30 por ciento para que los costos estén cubiertos", agregó el dirigente en cuanto al aforo.

En ese sentido, continuó: "Estamos en una situación para no exigir, nosotros lo que hacemos es trasladar la situación como industria. Ojalá tengamos la situación epidemiológica para poder avanzar". "Nosotros tenemos una Comisión Médica y de Seguridad y se hizo todo tipo de prevención. El Estado nacional nos puso un montón de recursos para que esto fuera posible, entre ellos la vacuna. Hay temas que hay que trabajarlos, pero sabemos que lo que necesitamos hoy es arrancar", cerró Malaspina.

Por su parte, el vicepresidente de Lanús, Hernán Arboleya, se manifestó en la misma línea que el mandamás del "Bicho". "La intención es que no haya impedimento para que sea en todas las canchas. Hasta ahora los protocolos han sido respetados. Creo que se dan las circunstancias para que se pueda dar en todos los estadios", dijo tras la reunión de la Junta Directiva del organismo.