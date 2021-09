Quiere un triunfo para volver a creer

Una nueva oportunidad para ir dejando atrás sus penurias futbolísticas tendrá esta tarde Atlético de Rafaela, cuando a partir de las 15.30 reciba a Ferro Carril Oeste en uno de los partidos correspondientes a la 26ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro a disputarse en el Monumental, por la Zona B, será dirigido por Yael Falcón Pérez.

El equipo dirigido por Walter Otta suma ocho presentaciones sin triunfos, los encuentros que se llevan disputados en la segunda rueda, aunque en el caso del último ante Morón no pudo completarse por un corte de luz. Por el contrario, el elenco de Caballito tiene una serie de seis presentaciones sin derrotas y se acercó a los primeros puestos del grupo tras la goleada por 6 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El certamen ingresa en su recta final, restan nueve fechas y deben definirse los dos ganadores de cada zona que jugarán por el primer ascenso, los seis clasificados para el reducido por el segundo ascenso y los 15 clasificados para la Copa Argentina 2022, los siete primeros de cada zona y el mejor octavo. Por lo tanto cada partido tiene su importancia y en el caso de la Crema, hoy por ejemplo también estaría afuera de la Copa.



UN SOLO CAMBIO

El equipo de barrio Alberdi no podrá contar con Facundo Nadalín, debido a una distensión muscular y por tal motivo ese cambio, obligado, será el único dispuesto por Otta. En su lugar ingresará Federico Recalde para jugar en el "doble 5" junto a Facundo Soloa.

Sí habrá algunas novedades en el banco de suplentes, ya que no fue convocado Franco Jominy (una de las incorporaciones recientes) y vuelve como delantero Darío Rostagno. Asimismo, por cuarto partido consecutivo no estará convocado el volante Matías Giménez.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Yael Falcón Pérez. Asistente 1: Nelson Leiva. Asistente 2: Pascual Fernández .Cuarto Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Horario: 15.30.

Atlético de Rafaela: Agustín Grinovero; Christian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Roque Ramirez; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Facundo Soloa y Guillermo Funes; Claudio Bieler y Lautaro Parisi. Sup: Pedro Bravo, Cristian González, Braian Calderara, Gonzalo Allassia, Enzo Avaro, Matias Valdivia, Alex Luna, Jorge Molina y Darío Rostagno. DT: Walter Otta.

Ferro Carril Oeste: Marcelo Miño; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Juan Sills y Agustín Aleo; Federico Fattori, Gastón Moreyra, Claudio Mosca, Emiliano Ellacopulos; Gonzalo Rodríguez y Tomás Molina. Sup: Federico Costa, Lucas Souto, Matías Mariatti, Fernando Miranda, Nicolás Gómez, Nahuel Maidana, Victorio Ramis, Germán Rivero y David Gallardo. DT: Favio Orsi.

DEMÁS ENCUENTROS

El resto de los partidos del viernes serán: Brown de Adrogué-Güemes (Zona B, 15.35 por TyC Sports), San Martín de San Juan-Almagro (Zona B, 16), Nueva Chicago-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Zona A, 17.35 por TyC Sports) y Mitre-Deportivo Maipú (Zona A, 21).

En la Zona A el puntero es Almirante Brown con 46 unidades, seguido por Tigre 43, San Martín de Tucumán 41, Quilmes 39, Belgrano 38 y Gimnasia de Mendoza 27; mientras que en la Zona B el líder es Barracas Central con 41, Brown y Güemes 38, Ferro, Defensores de Belgrano, Almagro, Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia y Deportivo Morón 36. Atlético Rafaela se encuentra 16º con 26 puntos.