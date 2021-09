HBO prepara una serie protagonizada por Severus Snape

Después de las ocho películas principales sobre la vida de Harry Potter y las dos de "Animales Fantásticos", a la que aún le falta una última parte; J.K. Rowling continúa explotando el mundo fantástico y mágico que creó en 1997. En esta ocasión, llegará una serie protagonizada por Severus Snape, el personaje de "Harry Potter".Según el portal especializado We Got This Covered , la plataforma HBO Max está trabajando en la producción de una nueva serie que tendrá como protagonista a uno de los personajes más conocidos y queridos del universo fantástico: Severus Snape.A su vez, el mismo medio también informó que un posible plan de la cadena es otra serie, pero basada en la vida del personaje de Hermione, encarnado por Emma Watson.Cabe recordar que el actor que dio vida al personaje durante casi dos décadas, Alan Rickman, murió en 2016, a sus 69 años, a causa de un cáncer de páncreas. El maestro de Pociones y profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, mantuvo una enemistad desde tiempos inmemoriales con el padre de Harry y estuvo enamorado de su madre. El personaje es una de las piezas principales en la historia de Harry Potter a lo largo de los siete libros y las ocho películas.Actualmente, la cadena se encuentra preparando la tercera parte de "Animales Fantásticos", una versión cinematográfica de la exitosa saga de magos. La historia dirigida por David Yates y protagonizada por Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne y Ezra Miller llegará a los cines el 15 de julio de 2022.