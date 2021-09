Cocinó en la TV, y se le cayó una tarta al piso

El desafío múltiple de la jornada fue inspirado en el dicho popular "cocinar para un batallón", y cada participante debió preparar ocho tartas individuales: una masa y al menos dos rellenos. Cuatro de esos postres debían estar decorados y los otros cuatro de otra forma.

Entre los sabios consejos de los jurados, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, los 14 participantes trabajaron con pasión durante dos horas. Sin embargo, el escándalo estalló a unos minutos de que los pasteleros amateur presentaran las creaciones ante los cocineros profesionales.

Kalia Manzur, la profesora de 52 años oriunda de Comodoro Rivadavia, se mostró muy orgullosa de sus ocho tartas pero tenía algunas dudas respecto si tenían la temperatura adecuada.

UN PRESAGIO

Cuando se lo comentó a Pamela Villar, la jurado le recomendó que las lleve al frío. "Me da cosa resbalarme, ¿cuanto falta?", quiso saber algo nerviosa. "Te quedan dos minutos. Lleválas ya al frío y aguantálas ahí. En la cuenta regresiva la sacás", la tranquilizó la pastelera.

Pasaron los segundos, y a pesar que la cámara no la siguió en su recorrido, el micrófono de Kalia captó el dolor en sus palabras: "se me cayó uno”. Desde el detrás de escena, la comodorense explicó lo sucedido diciendo "cuando abrí la puerta se me cayó una tarta. Quiero llorar, me quiero matar. ¿Por qué la traje al abatidor?".

Y Pamela sorprendió a todos al ordenarle que usara lo que levantó del suelo. "Presentá algo", se escuchó.

FRENTE AL JURADO

Frente al jurado, Kalia presentó siete tartas en una tabla y una octava que le acercó su compañero Emiliano.

"¿La rompiste a propósito?”, preguntó Betular entre risas. "No, se me cayó", lamentó la participante, lo cual detonó su llanto desconsolado.

Conmovido, el jurado de "MasterChef Celebrity" quiso saber por qué lloraba, a lo que la profesora respondió "Me gusta tratar de hacer todo lo mejor posible", expresó la pastelera amateur.

Paula Chaves se sumó a los jurados y quiso consolarla expresando "te quiero abrazar, pero no puedo", de acuerdo a lo informado por Crónica.