En un contexto agitado, Los Pumas cumplieron 60 años

El ministro de Seguridad Jorge Lagna encabezó este martes el acto de conmemoración por el aniversario N° 60 de la Guardia Rural Los Pumas. El acto se realizó en el destacamento ubicado en Santa Felicia, departamento Vera.

En la oportunidad, el ministro de Seguridad Jorge Lagna indicó: "es un honor estar aquí festejando los 60 años de la Guardia Rural Los Pumas. Desde que asumimos la gestión, en menos de dos años se lograron avances increíbles en la modernización de esta fuerza. Siempre me pareció un desatino que durante muchos años Los Pumas tuvieran un solo acervo que era el valor de su recurso humano, haciendo lo que podían, muchas veces con ayuda de los productores o algún intendente de turno”.



IMPORTANTES ABIGEATOS

Al margen de las declaraciones del ministro, en el departamento Castellanos los delitos rurales no han disminuido. En el último tiempo, recrudecieron los abigeatos y atentados a las instalaciones en establecimientos de la región, cuyos casos fueron expuestos en estas páginas con testimonios de los damnificados.

Recientemente, fue el caso de Cabaña La Magdalena, que perdió a manos de los delincuentes cuatro terneros de alto valor genético, lo cual obtuvo trascendencia nacional por tratarse de un establecimiento de prestigio en la cría de animales puros de pedigree en la raza Holando.

Pero en meses anteriores y prácticamente en forma semanal, los productores reportan robos y faena clandestina de vacas y terneros, en casos que ya ni se denuncian porque consideran que no tiene demasiado sentido, ya que prácticamente nunca se descubre a los culpables de estas pérdidas irreparables. En la zona de Vila, San Antonio y Castellanos, hace meses que esta práctica delictiva no encuentra freno.

Se han hecho avances en materia comunitaria con las entidades ruralistas para alertar y prevenir sobre estos hechos, pero nada parece suficiente y por el momento no se conocen resultados satisfactorios.



LANZARÁN UN PROTOCOLO

En el acto de los 60 años de la institución, Lagna comentó: “cuando llegamos fuimos incorporando mujeres y hombres y ya inauguramos tres destacamentos. Cada vez que ingresan estudiantes al ISEP, destinamos un grupo a Los Pumas, aunque sabemos que faltan. Pero a la carencia de agentes la vamos a suplir con tecnología. La Provincia firmó un convenio con INVAP y pronto tendrá sus frutos, con drones, con helicópteros no tripulados, elementos que ayudarán a Los Pumas para prevenir el delito rural, y no sólo a la Guardia Rural, sino también en la prevención de otros delitos”, continuó el titular de la cartera de seguridad.

Asimismo, el ministro anunció que se está realizando un trabajo conjunto del ministerio, con Los Pumas, CARSFE, el ministerio Público de la Acusación y el ministerio de Producción, y que en los próximos días lanzarán un protocolo para el abordaje del delito rural, que será un gran avance para la provincia. “Un salto de calidad en la investigación y el trabajo. Todo esto no son promesas, sino hechos. Seguiremos capacitando a nuestros policías y brindando el mayor bienestar posible", afirmó el funcionario.



MEJORAS EN EL EQUIPAMIENTO

A su turno, el director de la Guardia Rural Los Pumas, Adrián Roland dijo: "me llena de orgullo y satisfacción estar en este emblemático lugar y en un nuevo aniversario de la Guardia Rural Los Pumas, en su 60° Aniversario".

"Han pasado muchos hombres y mujeres comprometidos con el trabajo y los productores rurales de nuestra provincia, con el firme compromiso de servir y proteger a la comunidad. Quiero destacar el aporte de la provincia a nuestra Guardia Rural, postergada por años. Hemos sido equipados con motos, servicios de intranet e Internet, próximamente tendremos drones y lanchas. La incorporación de tecnología e insumos, enaltece nuestro trabajo diario y lo perfeccionan. Muestra de ello es que tenemos una estadística de excelencia en delito rural. Quiero agradecer al ministro, y a las autoridades por el compromiso y la presencia en este aniversario histórico para la Guardia Rural Los Pumas", puntualizó Roland.