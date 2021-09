Arranca la fecha, que tendrá su partido estelar el domingo

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa su décimo capítulo, fecha en la cual sobresale el encuentro que disputarán Argentino Quilmes y 9 de Julio, el próximo domingo en el estadio Agustín Giuliani. Ambos venían mano a mano en lo más alto de las posiciones, el ‘Cervecero’ sufrió un traspié y el ‘León’ sigue a paso firme con puntaje ideal y una campaña tremenda. Los ‘Julienses’ saben que de ganar, se meterán más de medio torneo en el bolsillo.

Este jueves dará comienzo a la 10ª fecha con la disputa de dos de los tres adelantos. En San Vicente, Bochófilo Bochazo estará recibiendo a Unión de Sunchales y en María Juana, Talleres, hará lo propio con Atlético de Rafaela.

Bochazo, que había dado el ‘batacazo’ derrotando como visitante a Atlético, viene de sufrir dos duros revés: goleado 6-0 por 9 de Julio y derrota en el clásico con Brown por 1-0 e intentará recomponerse ante un Bicho Verde que llega tras superar 2-1 a Ramona.

En el otro encuentro, Talleres que hace seis encuentros que no gana, recibirá a la ‘Crema’ que empató con Quilmes en la fecha pasada pero suma tres sin triunfos.



EL PROGRAMA COMPLETO DE PARTIDOS

Jueves 16/09: 21hs (Reservas 19.30hs) Bochófilo Bochazo vs Unión de Sunchales (Rodrigo Pérez), 21.30hs (Reservas 20hs) Talleres María Juana vs Atlético de Rafaela (Mauro Cardozo). Viernes 17/09: 21.30hs (Reservas 20hs) Deportivo Aldao vs Peñarol. Domingo 19/09: 15.30hs (Reservas 14hs) Argentino Quilmes vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs Sportivo Norte, Ben Hur vs Deportivo Tacural.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 27, puntos; Quilmes 22; Libertad 16; Ferrocarril del Estado 15; Deportivo Tacural 15; Peñarol 15; Ben Hur 13; Brown San Vicente 13; Atlético de Rafaela 12; Deportivo Aldao 12; Sportivo Norte 8; Bochazo 8, Talleres de María Juana 8; Unión de Sunchales 7; Dep. Ramona 6; Florida de Clucellas 5.



EN RESERVA: Libertad 25, puntos; Atlético 19; Ramona 18; Brown 17; Ben Hur 15; Peñarol 14; Unión 13; 9 de Julio 13; Quilmes 12; Florida 11; Bochazo 10; Sportivo Norte 8; Talleres MJ 6; Dep. Tacural 6; Dep. Aldao 5; Ferrocarril del Estado 5.