Castellano convocó a los concejales por viviendas y la situación de la Terminal

El intendente Luis Castellano se reunió ayer a media mañana con los concejales para dialogar sobre "temas centrales que hacen al interés de la comunidad" como vivienda y la situación de la Estación Terminal de Ómnibus afectada por la fuerte caída de la actividad.

En ese marco, "el titular del Ejecutivo consideró de importancia convocar a los y las ediles ya que el Estado local viene trabajando sobre ambos y la información aportada permitirá tomar acciones mancomunadas entre la Municipalidad y el Concejo", según informaron desde el gobierno local.

Luego del encuentro, Castellano dijo: "Me pareció importante volver a encontrarnos con todos los concejales para actualizarnos sobre un par de temas ya que consideramos que es clave que todos tengamos esta información porque ellos también reciben demandas".

“Uno de ellos es el de vivienda. Estamos trabajando en tres planes diferentes y hay que profundizar, avanzar en una cuestión que para los vecinos y vecinas de la ciudad es una necesidad: poder acceder a un terreno propio y a una vivienda propia. Además, esto representa generación de trabajo, movimiento económico. Sabemos que la construcción es una de las actividades que más moviliza el empleo”, expresó el mandatario.

El titular del Ejecutivo local comentó: “Les contamos a los integrantes del Concejo los planes que tenemos en marcha, el avance que hemos hecho en cuanto a las licitaciones y donación de terrenos”. Al mismo tiempo, aclaró: “Es válido dejar en claro a la comunidad que todavía no estamos inscribiendo y que, cuando sea el momento de inscripción, lo haremos público”.



PREDISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

Asimismo, Castellano mencionó: “Otro tema que abordamos fue el de la Terminal de Ómnibus que, como consecuencia de la pandemia, tuvo un deterioro enorme en la labor de las empresas de transporte que están desarrollando sus actividades con mucha dificultad, así como todo el esquema de turismo y transporte en donde la estación es parte integrante”.

“Habrá que charlar con el concesionario, ver la situación, existe una Ordenanza que tal vez haya que analizar porque fue hecha hace más de diez años y la pandemia modificó muchas cosas. Por ejemplo, las boleterías. Hoy la gente saca sus pasajes por Internet. Observo una buena predisposición al diálogo sobre esta cuestión, también”, señaló el intendente.



BÚSQUEDA DE ACUERDO

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, expresó: "El intendente nos convocó para tratar dos temas importantes: uno de ellos, viviendas y distintas líneas de trabajo que viene planteando el Ejecutivo local junto a Provincia y Nación. La falta de vivienda es un tema central para muchos rafaelinos. Entonces, nos contó varias acciones que, seguramente, llegarán al Concejo por donación de terrenos y avances de procesos licitatorios".

"Otro tema sobre el que dialogamos fue la Estación Terminal de Ómnibus que se está deteriorando. La pandemia la ha dejado sin uso. El concesionario no está generando los ingresos necesarios para un edificio público que es de toda la ciudad y donde no es fácil actuar porque, justamente, hay un concesionario. Así que nos vamos a reunir con los responsables de la concesionaria, en el ámbito del Concejo, para buscar una solución que nos lleve a un acuerdo para mejorar ese lugar", manifestó.

La reunión se realizó en el Despacho de Intendencia y también estuvieron la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Riberi y todos los concejales.

Lo curioso es que la reunión, convocada para las 10:30, contó con la asistencia perfecta de los ediles que a las 9 esperaban por Galantti en el recinto para que brinde explicaciones sobre una supuesta vacunación irregular de funcionarios del DEM. La jefa de Gabinete no concurrió al Concejo pero en cambio participó del encuentro en Intendencia sentada a la izquierda del propio Castellano.

"El Ejecutivo debía venir al Concejo. Pero inventaron una reunión de emergencia para al menos reducir los daños por el faltazo de la jefa de Gabinete y no ceder el centro del escenario a la oposición", reflexionó ayer por la tarde un concejal opositor consultado la llamativa situación.