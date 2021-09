Sigue la polémica después de Monza

Una vez más Lewis Hamilton y Max Verstappen se encontraron en pista y terminaron fuera de la misma, en esta oportunidad en Monza. El incidente generó temor cuando el Red Bull quedó montado sobre el Mercedes, donde se vio el buen accionar del Halo.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, apuntó contra Hamilton y Toto Wolff. "Todas las historias que rodean esto fueron creadas por Mercedes. Verstappen ya se había bajado de su auto cuando Hamilton intentó salir de la leca. El coche médico también lo vio y siguió su camino".

Marko fue contundente al expresar que "luego hicieron el espectáculo de que el pobre Hamilton se lesiona de repente". A su vez destacó que “Mercedes era demasiado lento para eso", en referencia a que si Hamilton lo superaba se encaminaba a la victoria.

Finalmente, Marko no le cree al equipo alemán y descartó la afirmación de que Mercedes no agregará ni una sola actualización en lo que resta de la temporada: "No creo una palabra de lo que dicen al respecto”.



ARMARIAN UN GRAND SLAM

Stefano Domenicali, permanentemente piensa cambios en la Fórmula 1 para tener competencias más interesante y generar la atención de los más jóvenes.El italiano tiene sobre la mesa la introducción de un Grand Slam, que se conseguiría al ser el mejor en el Sprint y ganar el Campeonato Mundial.

Liberty Media ya estudia un sistema que siga en temporadas futuras y a su vez, hacerlo más interesante. Domenicali propone crear el título F1 Sprint, que consagrará al mejor de estas carreras cortas que se disputan los sábados. El título de F1 Sprint sería parte de un Grand Slam que se completaría al ganar el mundial tradicional de la Fórmula 1.

"La Fórmula 1 necesita cambiar y debe volverse interesante para el público más joven. Estamos pensando en diferentes cosas, por ejemplo la introducción de un Grand Slam adicional, un título como en el tenis. Quien gane el título de F1 Sprint y el campeonato será el ganador del Grand Slam", así lo mencionó Stéfano Domenicali en una entrevista para el medio de Sport Bild.