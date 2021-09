“La discusión quedó atemporal"

El concejal del PJ, Jorge Muriel, brindó su opinión, respecto a la no concurrencia de Amalia Galantti, la jefa de Gabinete, al Concejo Municipal para informar de manera oficial lo ocurrido con la supuesta “vacunación irregular” de algunos funcionarios del Gabinete Municipal: “Es un tema que ya habíamos charlado, lo hicimos incluso ayer con el presidente Germán Bottero, nosotros entendíamos que era atemporal, se expidió la justicia y me parece que tampoco era Amalia Galantti quien tenía que responder”.

“La vacunación está dentro del sistema médico, eso lo explicó bien Brenda Vimo que conoce del tema, reitero, entendíamos que era a destiempo y no queríamos convalidar el show mediático de Mársico; si bien acompañamos la Minuta porque justificamos en el voto los tres concejales oficialistas, que queríamos que Amalia Galantti venga al Concejo para explicar sobre este tema, que como dije era totalmente atemporal”, apuntó Muriel.

El edil volvió a insistir: “La justicia Federal se expidió, donde ha dicho que no ha habido delito; hoy hay 175 mil dosis colocadas en Rafaela y esa creo yo que es la noticia, lo otro ya está saldado para nosotros”.

En tanto, el oficialista manifestó que “siempre hay respuestas” y remarcó que “la no ida al Concejo de Amalia, tiene que ver con esto que mencioné y que hablé el día anterior con Germán Bottero, que era atemporal este pedido, Mársico tendrá sus razones y tendrá también cosas para decir; nosotros no compartimos y entendemos que hay otras cuestiones que resolver y atender. La venida de Amalia era más fructífera para poder aclarar o explicar muchos temas pendientes y que no tienen que ver precisamente con la vacunación; la vacunación ya es un tema totalmente saldado a nivel local”, finalizó.