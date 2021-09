Al final, Galantti no fue al Concejo para informar sobre “vacunación irregular”

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, debía concurrir ayer a las 9 al Concejo Municipal para brindar explicaciones ante la supuesta vacunación irregular contra el Covid a dos integrantes del equipo del intendente, Luis Castellano. La convocatoria estaba enmarcada en una minuta de comunicación impulsada por el concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) que había sido aprobada incluso por los ediles oficialistas. El martes por la noche creció el rumor de que la funcionaria no se presentaría en el recinto.Los concejales de la oposición se presentaron a la hora señalada en sus bancas pero solo pudieron confirmar el faltazo de Galantti. Tampoco asistió el intendente Castellano teniendo en cuenta que la convocatoria también lo incluía para que explique si los secretarios de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y de Cultura, Claudio Stepffer se vacunaron antes de tiempo. La cuestión por ahora se mantiene en la burbuja política pero en los pasillos nadie descarta que finalmente se pida a la Justicia penal que evalúe iniciar una investigación.“Realmente acá hay una situación muy preocupante y que a estas alturas saca del eje la vacunación irregular y tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios; la obligación que la ley establece sobre informar al Concejo Municipal sobre todo lo que tiene que ver no solo con la administración pública municipal, sino con estos casos, donde estamos hablando de una actitud no ética, una actitud de aprovechamiento de un cargo para obtener una dosis de vacuna antes de las prioridades establecidas por el propio gobierno provincial. Estamos hablando de que existe esa posibilidad con un carnet de vacunación que ha estado circulando”, sostuvo Mársico ayer tras la fallida interpelación a Galantti.“Nosotros queríamos saber la veracidad de esto o no y es por eso que convocamos a los responsables políticos de esos funcionarios. No han venido y aquí se quiebra una institucionalidad; no se da el principio de responsabilidad de los funcionarios, no se da la obligación de informar al Órgano Legislativo que somos los representantes de pueblo. Habrá gente a la que le interese más o menos el tema, quizás ni esté en la mayoría de la agenda de la gente, pero lo que realmente me preocupa es la falta de contacto que hoy por hoy tenemos con el Ejecutivo. No tenemos una relación y en esto está quebrada”, expresó el edil demoprogresista poco antes de subir al despacho del Intendente para asistir a una reunión en la que se evaluaron proyectos vinculados a la Terminal de Omnibus y planes de viviendas -ver pág. 5-.En el Concejo recordaron el compromiso asumido públicamente la semana pasada por el intendente Castellano en una de las entrevistas que ofreció en el marco de la campaña electoral. "Sí, como no vamos a ir? como hemos ido siempre, no sólo Amalia sino todos los funcionarios. yo mismo he ido al Concejo y los he invitado a los concejales para que vengan para todos los temas" había expresado el titular del DEM, quien aprovechó para una rápida contraofensiva: "Antes del 30 de septiembre tenemos que presentar el Presupuesto 2022, y lo estamos elaborando. Y no vi ninguna propuesta por parte de la oposición en cuanto a lo que tiene que ver con el Presupuesto que viene. También es necesario que haya un aporte de la oposición en el Concejo, no solo esperar lo que manda el Ejecutivo para a partir de ahí ver que critico. Me parece que no sirve eso", manifestó a modo de desafío.Mársico consideró que “no tenemos que ir a que solamente nos informen sobre las obras públicas que van a hacer, hay otra agenda del Concejo Municipal". Sin filtro, señaló que "si nosotros respondemos a la agenda del Ejecutivo, entonces, porque el Ejecutivo no responde a la agenda del Legislativo" e insistió: "si hubo vacunados vip, en principio hay planillas que lo acreditan, si hubo funcionarios del intendente Castellano que se adelantaron en la fila, creo que hay que dar una explicación, sobre todo por respeto a la gente”.“Acá hay gente que la pasó mal, hay gente que se nos fue por la falta de vacunas. ¿Qué le queda al vecino? ¿Qué ve en todo esto? Una desconsideración, por un lado hacemos toda una campaña de la vacunación, de los resultados de la vacunación y por el otro lado, hay funcionarios de Castellano, que posiblemente se adelantaron producto del cargo que tenían, al régimen de prioridades que establecía el gobierno provincial”, aseguró el edil del PDP.“Hubiésemos querido por lo menos una explicación y hoy no tenemos ni eso. La verdad es que es una actitud incomprensible por parte del Intendente que es el responsable político de esto que pasó. Nosotros demostramos estar a la altura de las circunstancias, pero él no, y eso en un intendente municipal electo tres veces por la ciudadanía, realmente creo que es defraudar a los rafaelinos y rafaelinas”, finalizó Mársico.